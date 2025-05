Agenda Pentas Pilihan Tempo Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan ini sejumlah pementasan seni dan budaya mewarnai Kota Jakarta. Berikut ini agenda pementasan pilihan Tempo yang dirangkum sepanjang pekan ini:



Choreographers' LAB



Pementasan tari ini merupakan bagian dari Jerman Fest, festival kebudayaan Jerman di Indonesia yang digelar sepanjang Oktober-Desember 2015. Pementasan ini merupakan kolaborasi seni tari Jerman dan Indonesia. Tepatnya kolaborasi Mousonturm dari Frankfurt am Main, Salihara, dan Studio Plesungan, Indonesia. Mereka akan mementaskan hasil kolaborasi ini sebelum dibawa dalam acara Frankfurt Bookfair di Jerman. Seniman yang terlibat dalam proyek ini adalah Ioannis Mandafounis dan Agus Margiyanto, Fitri Setyaningsih dan Nicola Mascia, serta Josh Eliott Johnson dan Elia Nurvista.

Waktu : Jumat, 23 Oktober 2015, Pukul 19.30

Tempat : Goethehaus, Jalan Sam Ratulangi No. 9-15, Menteng, Jakarta

HTM : RSVP



Jawara: Langgam Hati dari Marunda



Teater Abang-None Jakarta kembali melakonkan sandiwara Betawi. Kali ini memadukan budaya betawi dengan ilmu bela diri silat. Para pemeran dibekali ilmu silat dari ahli waris kebudayaan betawi yang kini aktif sebagai ketua seksi tari di Lembaga Kebudayaan Betawi. Sandiwara ini juga berkolaborasi dengan tiga perguruan besar silat Betawi, yaitu Sabeni Tenabang, Harimau Belut Putih, dan Pusaka Jakarta.



Waktu : Sabtu, 24 Oktober 2015, pukul 19.30; Minggu, 25 Oktober 2015, pukul 15.30 WIB; Minggu, 25 Oktober 2015, pukul 19.30 WIB

Tempat : Gedung Kesenian Jakarta, Jalan Gedung Kesenian Jakarta No. 1, Jakarta Pusat, 10910

HTM : Rp 175.000-375.000



Nyanyian Bangsa



Kelompok Kampungan Bram Makahekum dan Taman Ismail Marzuki menggelar konser musik dengan menampilkan Iwan Fals. Musikus tersebut akan berbagi panggung dengan Hariman Siregar, Radhar Panca Dahana, dan Ahmad Syafii Maarif pada dua hari yang berbeda. Kelompok Kampungan merupakan kelompok musik yang pernah dilarang tampil selama Presiden Soeharto berkuasa karena liriknya yang kritis. Musiknya sendiri menggabungkan unsur tradisional, blues, jazz, bahkan klasik.



Waktu : Selasa, 27 Oktober 2015, pukul 20.00-selesai; Rabu, 28 Oktober 2015, pukul 20.00-selesai

Tempat : Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya No. 73, Jakarta Pusat, 10330

HTM : Rp 100.000-500.000



AMANDRA MUSTIKA