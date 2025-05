Agenda Seni dan Hiburan Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta -Selama sepekan ke depan, ada banyak kegiatan seni budaya yang digelar di pusat-pusat kesenian di Jakarta. Berikut, beberapa di antaranya:



Live Theatrical Music Performance Ayu Laksmi Svara Semesta

Musisi Ayu Laksmi menggelar pertunjukkan musik teatrikal, sebagai bagian dari peluncuran album terbarunya, Svara Semesta 2. Tiket dijual dengan harga Rp 75 ribu dan Rp 150 ribu.

Tempat: Gedung Kesenian Jakarta

Waktu : Sabtu, 21 Februari 2015 pukul 19.30



Salihara Jazz Buzz 2015: Yang Muda Yang Ngejazz

Salihara Jazz Buzz, festival jazz tahunan di Komunitas Salihara yang didesain untuk menarik kalangan muda, kembali digelar. Sebagai penutup festival jazz tahun ini, dihadirkan dua musikus senior yang akan berkolaborasi, yakni Indra Lesmana dan Dewa Budjana. Akan hadir pula Gerald Situmorang yang akan bermain bersama oktet gesek Dlareg dan harpist muda, Rama Widi.



Tempat: Komunitas Salihara

Waktu : Minggu, 22 Februari 2015 pukul 16.00 dan 20.00



MicroFest

Tiga film Inggris diputar secara gratis oleh British Council Indonesia, yang merupakan rangkaian kegiatan dari Microschool, yaitu proses mentoring yang dilakukan sineas berpengalaman dari Inggris untuk sineas terpilih di Indonesia. Tiga film yang akan diputar salah satu film nominasi BAFTA 2014, yakni Lilting, Shifty, dan Borrowed Time.



-Kineforum, Taman Ismail Marzuki, 20-22 Februari 2015

-Paviliun 28, Jalan Petogogan No.25, Kebayoran Baru, 28 Februari dan 1 Maret 2015





The Way of the Cross

Seniman pantomim asal Slovakia, Milan Sladek, akan menampilkan karyanya, The Way of the Cross.

Tempat: Gereja Kristus Raja Pejompongan

Tempat: 26-27 Februari 2015.



Shifting Spaces

Pameran Shifting Spaces, mencoba membaca praktek kreatif yang dilakukan seniman street art. Beberapa nama yang tergabung dalam eksibisi yang dikuratori oleh Riksa Afiaty ini antara lain Bujanganurban, Stereoflow_id, Darbotz, _thepopo, Eemjiee, Dripsndrops, dan Tutugraff.



Tempat: Ruang Rupa (Ruru) Gallery, Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.6

Waktu: 19-28 Februari 2015 (kecuali hari Minggu), 11.00-21.00



Hi-5 House Hits Live in Concert Jakarta

Hi-5, adalah kelompok musik pop asal Australia yang memberikan hiburan dengan sisipan edukasi bagi anak-anak. Beranggotakan Stevie Nicholson, Dayen Zheng, Ainsley Melham, Mary Lascaris dan Tanika Anderson, Hi-5 akan mengadakan sepuluh kali pertunjukkan.



Tempat: Exhibition Hall, Gandaria City

Waktu: 18-22 Februari 2015





RATNANING ASIH