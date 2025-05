TEMPO.CO, Jakarta - Mulai akhir pekan ini, sejumlah kegiatan seni dan hiburan bakal meramaikan pusat kesenian di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Berikut beberapa kegiatan seni dan hiburan yang bakal digelar mulai akhir pekan ini hingga pekan depan.



BIOSKOP



FAST & FURIOUS 7

Ini merupakan lanjutan dari film Fast & Furious 6. Setelah berhasil mengalahkan Owen Shaw (Luke Evans) di film ke-6, Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O Conner (Paul Walker) dan kawan-kawan kini bersiap menghadapi musuh baru. Kembali ke Amerika untuk menata hidup baru, Dom dan kawan-kawan dihadapkan dengan musuh baru yang lebih sadis. Sosok Ian Shaw (Jason Statham), yang merupakan kakak kandung Owen, menuntut balas atas kematian adiknya. Balas dendam Ian dengan membunuh Han (Sung Kang) ternyata tidak cukup. Dom dan kawan-kawan kini harus kembali melakukan hal berbahaya demi menghadapi Ian.



Genre: Aksi. Sutradara: James Wan. Penulis naskah: Chris Morgan, Gary Scott Thompson Pemain: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jason Statham,



TELEVISI KABEL



BELLATOR MMA 135

Masih dalam rangkaian acara kejuaraan MMA (Mixed Martial Art) terbesar di dunia, Bellator MMA 135 kali ini akan merebut gelar juara kelas Bantamweight antara petarung kelas Bantam bobot 135 pon, Joe Warren melawan veteran WE, Marcos Galvao. Keduanya memiliki kekuatan penuh untuk menjatuhkan lawan. Joe Warren terkenal dengan julukan “The Baddest Man on the Planet”. Selain menyiapkan teknik dan kemampuan bertarung dalam menghadapi Bellator MMA 135 yang akan datang, Joe Warren juga bertekad mengalahkan Marcos Galvao yang dijuluki sebagai “Loro” alias “si rambut pirang”.



Bellator MMA 135 ditayangkan di KIX pada Senin, 30 Maret 2015, pukul 21.00.



PAMERAN



We are Offline: Connect with Known, Unknown, and Others

We are Offline adalah sekelompok anak muda dari berbagai disiplin ilmu yang dipertemukan oleh gagasan untuk mengkaji Instagram. Media sosial Instagram secara sadar dipilih karena dapat mencerminkan semangat zaman dan praktek fotografi populer terkini. Pameran ini berupaya untuk memberikan wacana dan laporan hasil pengamatan yang dokumentatif mengenai logika Instagram yang bekerja dengan ideologi fotografi bagi pengunjung pameran.



Tempat: Ruang MES 56, Jalan Mangkuyudan Nomor 53 A, Yogyakarta

Waktu: 30 Maret-10 April 2015 (Minggu dan Senin tutup)



PENTAS



MEW Live in Concert

Band alternative asal Denmark MEW akan kembali menyapa fan-nya yang ada di Indonesia.



Tempat: Skenoo Hall, Gandaria City, Jakarta Selatan

Waktu: 31 Maret 2015, pukul 20.00 WIB



Bali Spirit Festival

Bali Spirit Festival merupakan sebuah perhelatan yang menggabungkan yoga, musik, dan tari. Sebelumnya, festival tahunan ini sudah menarik hati lebih dari 6.000 pengunjung dari berbagai negara yang ingin merayakan sinergi kebudayaan dunia melalui kegiatan yoga, alternatif penyembuhan, meditasi, kreasi musik, dan kegiatan menarik lainnya. Seperti tahun sebelumnya, sederet musikus dari beragam genre dipastikan bakal tampil di acara ini. para musikus tampil dalam dua rangkaian konser musik dengan tema berbeda, yakni Bhakti Nights dan konser bertajuk One World, One Stage.



Untuk konser Bhakti Night yang diadakan dua malam, musikus yang tampil antara lain Ajeet Kaur: Devotional Chant dari Amerika Serikat, Maneesh de Moor dari Belanda, Kevin James dari Amerika Serikat, Murray Kyle dari Australia, Peia dari Amerika Serikat, dan Ali Ghamsari dari Iran. Sementara di konser One World, One Stage yang digelar selama tiga hari musikus yang tampil di antaranya seniman Modern Trip Hip Hop asal Amerika Serikat Toni Childs, Deya Dova dari Australia, Markandeya Project dari Gothenburg, Swedia, musikus street-folk Hera dari Islandia, DJ Lo Qi dari Kuba, Matsumoto Zoku (Koji Matsumoto dan Reo Matsumoto) dari Jepang, dan Vieux Cissiko dari Ziguinchor, Senegal bagian selatan.



Tempat: Agung Rai Museum of Art (ARMA) Ubud, Bali

Waktu: 31 Maret–5 April 2015



Teater Koma: Opera Ular Putih

Lakon "Opera Ular Putih" sebelumnya pernah digelar Teater Koma pada 1994. Lakon versi N. Riantiarno ini memadukan dua kebudayaan, Cina dan Indonesia. Misalnya ada unsur batik dalam kostum khas Cina yang dirancang oleh Rima Ananda Oemar yang digunakan para pemain, dan permainan alat musik Cina seperti guhzen dan ehruyang.



Tempat: Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Waktu: 3-19 April 2015, pukul 19.30 (Selasa-Sabtu) dan 13.30 (Minggu)



NUNUY NURHAYATI