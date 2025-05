TEMPO.CO, Jakarta - Air Supply akan kembali hadir di Indonesia dalam "Air Supply 40th Anniversary - Celebration of Love" pada 3 Desember di The Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka, Jakarta.



Ini akan menjadi penampilan perdana duo Russell Hitchcock dan Graham Russell setelah enam tahun absen di Indonesia.



"Feeling saya konser ini akan sold out seperti enam tahun lalu," kaya David Ananda, Direktur Utama Full Color Entertainment selaku promotor, Kamis,3 November 2016.



Air Supply akan tampil dalam format full band dan ada lebih dari tujuh orang yang datang ke Jakarta.



Duo musisi yang usianya sudah menginjak kepala enam itu akan membawakan 17 sampai 20 lagu dalam konser berdurasi 1,5 jam.



Tiga ribu tiket disiapkan untuk para pencinta lagu balada era 80-an, yang menurut David 70 persen di antaranya telah terjual.



Dia berjanji para penonton akan bisa mendengarkan alunan lagu-lagu hit Air Supply dalam situasi nyaman karena tersedia kursi untuk semua orang.



Tiket konser Air Supply dijual mulai Rp550.000 hingga Rp2.500.000. Selain di Jakarta, Air Supply juga akan tampil di Manado pada 4 Desember dalam Christmas Festival.



ANTARA