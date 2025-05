Akapela Lagu Michael Jackson, Lovelyz Curi Perhatian Netizen

TEMPO.CO, Jakarta - Karir girl group asal Korea Selatan, Lovelyz, nampaknya semakin bersinar di penghujung tahun 2015 ini. Popularitas mereka kian menanjak, terutama saat video yang menampilkan mereka menyanyikan secara akapela lagu Beat It milik raja pop dunia, Michael Jackson, tersebar luas di media online.



Banyak yang memuji penampilan girl group beranggotakan 8 orang personel ini. Selain karena mereka menyanyikannya dengan gaya khas mereka sendiri, kekuatan dan harmonisasi vokal anggota Lovelyz pun dinilai netizen sangat memukau.



Lovelyz menyanyikan lagu Beat It saat diundang tampil di acara Yoo Hee Yeol‘s Sketchbook pada 30 Oktober 2015. Penampilan dan kemampuan vokal mereka yang apik rupanya menarik perhatian banyak netizen, yang kemudian menyebarluaskan potongan video penampilan mereka melalui media online.



Rupanya, kabar tentang penampilan apik Lovelyz sampai hingga ke negeri Paman Sam. Lovelyz pun menjadi topik berita di kanal berita televisi FOX 32. Sedemikian mempesonanya penampilan girl group asuhan Woollim Entertainment ini sampai-sampai sang pembawa berita memuji Lovelyz 'Amazing' atau mengagumkan. Tak sampai disitu, blogger ternama Amerika Serikat, Perez Hilton, dan pembawa acara berita FOX TV, Melody Mendez, kemudian mempromosikan video akapela Lovelyz tersebut melalui akun twitter pribadi mereka. Beragam tanggapan positif dari netizen pun kian bertambah banyak untuk Lovelyz.



Menyanyikan ulang lagu milik orang lain secara akapela bukan kali ini saja dilakukan oleh Lovelyz. Sebelumnya, mereka juga pernah mengakapelakan lagu milik Taylor Swift, We’re Never Getting Back Together, dan lagu milik Little Mix, Word Up. Kedua penampilan akapela ini juga sempat menarik perhatian netizen.



Lovelyz merupakan girl group pertama yang dibentuk oleh Woollim Entertainment. Beranggotakan 8 orang, yakni Baby Soul (Lee Soojung), Yoo Jiae, Seo Jisoo, Lee Mijoo, Kei (Kim Jiyeon), Jin (Park Myungeun), Ryu Sujeong dan Jung Yein. Mereka debut pada 10 November 2014 lalu. Belum lama ini, Lovelyz merayakan satu tahun terbentuknya grup mereka, dan sepertinya popularitas yang mereka raih saat ini menjadi kado perayaan ulang tahun tersebut.



Berikut penampilan apik Lovelyz saat menyanyikan akapela lagu Beat It milik Michael Jackson:

SOOMPI | KOREABOO | LOVELYZ8 | LUCIANA