TEMPO.CO, Jakarta-Dua promotor lokal, Arbpro dan Robagu Kreasi, bersinergi mengadakan festival musik bertajuk “Konser Cinta Musik Indonesia (KCMI) 2015”. Sesuai dengan tajuknya, festival yang rencananya berlokasi di Istora Senayan, 31 Oktober 2015, hanya menyuguhkan musikus lokal.



Artha Bangun, pihak promotor Arbpro, mengatakan sebanyak 13 musikus lokal telah disiapkan untuk festival ini. Mereka adalah Maliq & D’Essentials, Afgan, Sheila on 7, White Shoes and The Couples Company, Float, Endah n Rhesa, Sore, Payung Teduh, The Sigit, Reza Sumendra, Naif, Radak Banu, dan Classmate Journal.



Artha dan Dino (pihak promotor Robagu) berkomitmen membuat konser untuk musikus Indonesia. "Kami bukannya anti musisi luar. Kami hanya ingin orang-orang menghargai musik Indonesia seperti musik luar,” ujar Artha Bangun dalam jumpa pers di Restoran 3 Wise Mongkeys, Jakarta Selatan, Senin, 26 Oktober 2015.



Artha mendeskripsikan akan ada tiga panggung yang ditempatkan di Istora. Dua panggung di luar dan satu panggung utama ditempatkan di dalam Gedung Istora.



“Panggung yang dalam untuk special show yang menampilkan Maliq & D’Essentials, Afgan, dan Sheila on 7,” tutur mantan penyiar Radio Prambors itu.



Ini merupakan proyek gabungan keempat dari promotor Arbpro dan Robagu Kreasi. Namun Artha mengungkapkan ini pertama kalinya mereka mengadakan proyek dalam bentuk festival dengan banyak penampil.



Harga tiket dibanderol sebesar Rp 126.000 hanya untuk panggung luar dan Rp. 450.000 untuk tiket terusan. Dengan harga tersebut, Artha menargetkan setidaknya 5.000 tiket terjual jika ingin balik modal.



Dia berharap target itu tercapai. Terus terang, katanya, kalau bikin konser artis luar negeri, promotor relatif tenang karena jauh-jauh hari tiket sudah laku. "Beda dengan konser Indonesia, jadi ya jangan menyerah,” ucap Artha.





