Akhir Pekan, Tulus Akan Meriahkan Jazz Mangrove Surabaya

TEMPO.CO, Surabaya - Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya menghadirkan penyanyi Tulus sebagai bintang tamu dalam acara Jazz Mangrove Surabaya (J-MAGS) yang siap digelar di Surabaya, Sabtu, 20 Mei 2017. " Kenapa kami menghadirkan Tulus, karena dia merupakan seorang penyanyi muda berbakat dan kreatif dalam mencipta lagu," ujar ketua pelaksanan J-Mags M Ridlwan di Surabaya, Senin, 15 Mei 2017.



Ia menjelaskan, J-Mags merupakan agenda tahunan dari UM Surabaya yang berkolaborasi dengan beberapa komunitas di Surabaya. "Acara ini merupakan sebuah upaya kreatif untuk memasyarakatkan ekosistem mangrove melalui musik Jazz. Selain itu, kampus sebagai rumah besar keilmuan juga berkomitmen melakukan "transfer of value" melalui acara-acara yang menarik dan kreatif," katanya.



Tak hanya Tulus, J-Mags juga akan dimeriahkan oleh sejumlah musikus Jazz dan seniman Jawa Timur, di antaranya Surabaya All Star, Komunitas Jazz Centrum Kasta, Komunitas Jazz Fussion, dan salah satu legenda ludruk Kartolo.



"Selain itu juga, para pengunjung juga bisa belajar banyak tentang tumbuhan mangrove melalui workshop, game edukatif tentang mangrove dan "funbike". Acara akan dimulai sejak pagi hingga malam hari," tuturnya.



Rektor UM Surabaya Dr Soekadiono menambahkan bahwa acara ini merupakan komitmen kampus akan pentingnya kecintaan terhadap lingkungan. "Kita ingin melalui acara musik ini banyak anak muda Indonesia tumbuh dan besar dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan," katanya.



ANTARA