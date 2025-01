Akhirnya Museum MACAN Dibuka untuk Umum

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah disiapkan hampir dua tahun, akhirnya Yayasan Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara (MACAN) resmi membuka museumnya untuk masyarakat pada 4 November 2017. Sebanyak 90 dari 800 karya seni koleksi pengusaha sekaligus pendiri museum, Haryanto Adikoesoemo dipamerkan mulai 4 November 2017-18 Maret 2018.



