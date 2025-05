Aksi Kocak MLTR Mengundang Tawa di Panggung Konser

TEMPO.CO, Jakarta - Band lawas Michael Learns To Rock alias MLTR tidak kehilangan energi meski usia merreka makin menua. Di The Kasablanka, Jakarta Selatan, band asal Denmark ini menghibur penonton, bahkan memancing gelak tawa dengan aksi-aksi mereka.



MLTR tampil di Jakarta, Sabtu malam, 13 Februari 2016, dalam rangkaian Indonesia Valentine Tour 2016. Band yang digawangi Jascha Richter (vokal/keyboard), Mikkel Lentz (gitar) dan Kare Wanscher (drum) ini mengawali malam dengan lagu Someday.



"Kami selalu bahagia setiap kali datang ke Jakarta, lagi dan lagi," kata Richter di sela-sela konser. Sepanjang pertunjukan, Richter tak segan maju ke tengah kerumunan penonton. Ia berpose selfie dengan para fans yang siap dengan gadget masing-masing.



Richter sering melontarkan gurauan yang membuat penonton riuh dalam gelak. "Berikut kami akan menyanyikan lagu dalam bahasa Cina, semoga kalian mengerti," kata Richter, yang membuat penonton bertanya-tanya.



Rupanya lagu yang dinyanyikan salah satu hits mereka You Took My Heart Away. Penonton langsung bersorak dan bernyanyi bersama. Begitu pula menjelang konser berakhir. Personil MLTR meninggalkan panggung dan membuat penonton berteriak meminta encore.



Trio itu pun kembali muncul dan berlagak mencari-cari sesuatu di atas panggung. "Sepertinya ada yang hilang ya? Apa itu?" tanya Richter. MLTR pun memainkan lagu That's Why (You Go Away) yang memang telah dinanti-nantikan penonton.



Selain menggelar konser di Jakarta, MLTR juga sudah menyambangi Solo, Jawa Tengah, pada 11 Februari lalu, dan akan mengunjungi Surabaya pada 15 Februari. Kota-kota tersebut sengaja dipilih karena belum pernah dikunjungi MLTR.



Band yang dibentuk pada 1988 ini telah menjual lebih dari 11 juta kopi album sepanjang karir mereka. Mereka mendulang popularitas, terutama di Asia, dengan lagu-lagu berlirik bahasa Inggris nan romantis meski mereka sendiri aslinya berasal dari Denmark.



