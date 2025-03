Aksi Terjun Cinta di Drakor When Life Gives You Tangerines Terinspirasi Vicky Prasetyo?

TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial Tanah Air tengah ramai membahas drama Korea terbaru When Life Gives You Tangerines. Bukan soal plotnya yang mengharu biru atau pesona Park Bo Gum dan IU, melainkan adegan dalam episode ketiga yang mendadak dikaitkan dengan aksi komedian Vicky Prasetyo.

Dalam adegan itu, Gwan Sik (Park Bo Gum) terjun dari kapal dan berenang ke arah Ae Sun (IU) sebagai pembuktian cintanya. Momen dramatis ini, yang diiringi sinematografi indah khas Pulau Jeju, seharusnya memancarkan suasana romantis. Namun, di media sosial, netizen justru mengaitkan momen ini dengan aksi Vicky Prasetyo yang lebih ekstrem: terjun dari helikopter ke laut demi melamar Angel Lelga. Vicky Prasetyo Disebut Pionir Terjun Cinta Aksi Vicky Prasetyo terjadi pada 2018 dalam program Dongeng Cinta Vicky dan Angel Lelga di Trans TV. Dalam momen itu, Vicky melompat dari helikopter ke tengah laut lalu berenang menuju Angel Lelga di daratan. "Aku lakuin pokoknya demi cinta, aku akan lakuin, sayang," kata dia, masih dengan napas tersengal usai berenang. "Tapi kamu udah jadi saksi sejarah bahwa aku tuh benar-benar sungguh-sungguh sama kamu, dan jutaan pemirsa semuanya juga tahu,” ungkap Vicky melanjutkan.

Tak butuh waktu lama, adegan dalam When Life Gives You Tangerines langsung dikaitkan dengan momen tersebut. Netizen di X pun ramai berkomentar. “When life gives you Vicky Prasetyo," tulis akun @**tnj*, menanggapi kemiripan adegan tersebut. Akun @**jea*s juga menulis, "Jangan bilang When Life Gives You Tangerine terinspirasi dari Vicky Prasetyo." Sementara itu, @***rglo*d berkomentar, "Kalau lihat di drama, so sweet, heartwarming banget. Tapi giliran lihat di real life, kok jadi kocak."

Di TikTok, perbincangan tak kalau ramai. Salah satunya akun @c**raward**** turut mengunggah cuplikan adegan Gwan Sik melompat dari kapal dengan tulisan, "Ternyata sebelum Gwan Sik, udah ada Vicky Prasetyo. Ampunnn sepuhh." Unggahan itu juga menuai komentar serupa. Akun @**RYA*RA**IAH menulis, "Penulisnya terinspirasi dari kisah Vicky, kayaknya," sementara @**da***ilestari berkomentar, "Pantes pas nonton kayak nggak asing." Drama Romansa When Life Gives You Tangerines di Pulau Jeju Terlepas dari kehebohan di media sosial dan kesamaan adegan dengan tingkah Vicky Prasetyo, drama When Life Gives You Tangerines tetap menarik perhatian pecinta drama Korea. Drama ini berkisah tentang Ae Sun, gadis yang bercita-cita menjadi penyair di tengah keterbatasan ekonomi, serta Gwan Sik, pemuda pendiam yang setia mencintainya sejak kecil. Berlatar di Pulau Jeju pada 1950-an, drama ini menampilkan perjalanan hidup mereka dalam empat musim kehidupan.

Disutradarai Kim Won Suk dan ditulis oleh Im Sang Choon, When Life Gives You Tangerines terdiri dari 16 episode yang tayang di Netflix dalam empat minggu: 7 Maret (Episode 1-4), 14 Maret (Episode 5-8), 21 Maret (Episode 9-12), dan 28 Maret (Episode 13-16). Drama ini juga menawarkan alur waktu ganda, dengan latar Pulau Jeju era 1950-an dan Seoul pada 2025.