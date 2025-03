Aktor dan Penata Rias Subarkah Hadisarjana Tutup Usia

Namanya mencuat setelah produksi film “Pengkhianatan G 30S/PKI” yang disutradarai oleh Arifin C. Noer dengan kepiawaiannya menata rias para aktor pada film tersebut. Ia juga terlibat dalam produksi film Djakarta 1966 yang juga besutan Arifin. Ia sempat terlibat di beberapa teater seperti Teater Kecil di kancah panggung internasional dan Teater Populer. Selanjutnya ia banyak bermain peran di berbagai film dan anak panggung di Teater Koma hingga beberapa tahun lalu. Beberapa film dan sinetron yang ia ikut berperan antara lain Kipas-kipas Cari Angin (1989), Gonta Ganti (1990), Makelar Kodok Untung Besar (1990), Boleh Dong ..Untung Terus (1992), Kafir (2002), Petualangan 100 Jam, 17 Th (2004), Get Married 3 (2011), Pelangi di Hatiku (1993), Benang Emas (1994), Si Doel Anak Sekolahan (1994), Akal-akalan (1996), dan Cintaku di Rumah Susun (2003-2005).

Pada 1979, ia pernah memenangkan kejuaraan Gelar Musik Humor di Taman Ismail Marzuki. Dua tahun berikutnya ia menjuarai Lomba Karakter Make Up Nasional. Ia pun menyabet penghargaan di Festival Fantasi Make Up Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia 1991. Di dunia akademis, ia sempat menduduki jabatan sebagai Wakil Rekot III Bidang Kemahasiswaan pada 20023 dan 2009. Dan Wakil Dekan III Seni Rupa IKJ pada 2008. Selain di IKJ, ia juga mengajar di London School Public Relation Institut dan College of La Salle.



DIAN YULIASTUTI