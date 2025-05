Aktor Robin Shou Garap Film Korban Tsunami 2004

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood berdarah Hong Kong, Robin Shou, menggarap film pendek berjudul Earthbound. Film ini bercerita tentang para korban selamat dalam peristiwa tsunami dan gempa yang menimpa Aceh pada 2004.



Damien Dematra, founder dan Director International Film Festival for Peace, Inspiration, and Equality (IFFPIE), mengatakan sangat bangga karena aktor yang dikenal berkat memerankan tokoh Liu Kang dalam film Mortal Kombat tersebut bersedia menayangkan world premier pertamanya di IFFPIE dan International Film Competition Festival (IFCOM) di Jakarta.



"Robin bersedia menayangkan film pendeknya pertama kali di festival ini, sehingga IFFPIE tahun ini sangat istimewa dibanding tahun-tahun sebelumnya," ucap Damien saat jumpa pers di Pusat Kebudayaan Rusia, Jumat, 18 September 2015.



Damien menjelaskan, tak hanya di Jakarta, film berdurasi 22 menit ini juga akan mengikuti festival film internasional lain. Salah satunya di Toronto International Film Festival.



Earthbound dibintangi aktor-aktor asli Indonesia, di antaranya Reza Nangin, Bima Azriel, Tya Arifin, dan Teuku Rifnu Wikana.



"Aku tahu aktor-aktor Indonesia sangat sibuk," ucap Robin sambil tertawa. "Tapi aku juga tahu mereka sangat berbakat di bidangnya. Jadi aku hanya memberikan arahan saja kepada mereka," tutur aktor yang berperan sebagai Gen dalam film laga Street Fighter: The Legend of Chun-Li itu.



DINI TEJA