TEMPO.CO, Jakarta - Setelah lebih dari lima dekade berada di Hollywood, sutradara periah Oscar Warren Beatty mendapat anugerah dari The Museum of the Moving Image di New York, Rabu 2 November 2016 waktu setempat, menjelang pemutaran film pertamanya dalam 15 tahun terakhir.



Beatty (79) memulai karir seni perannya di televisi pada 1950-an sebelum menjadi pemeran utama film pada 1967 dan juga produser pada film gangster "Bonnie and Clyde" yang luas dianggap sebagai tonggak dalam sejarah perfileman Amerika.



Pada film terbarunya yang merupakan drama romansa berjudul "Rules Don't Apply" yang ditulis dan diproduseri dia, Beatty memotret milyarder Howard Hughes. Ini adalah film pertamanya sejak 15 tahun atau sejak drama komedi "Bulworth" pada 1998.



Menyusuri karpet merah untuk seremoni tahunan ke-30 bernama Black Tie Salute itu, dia menggandeng istrinya aktris Annette Bening yang sudah 25 tahun mendampinginya, Beatty mengatakan keluarganya lebih berarti dibandingkan pencapaiannya di Hollywood, termasuk berulang kali menjadi nomine Oscar dan Golden Globe.



"Ini keberuntungan terbesar yang menimpa hidup saya," kata dia menunjuk Bening seperti dikutip Reuters. "Kemudian kami punya empat anak, dan itu lebih baik ketimbang 50 film, setiap anak lebih baik dari 100 film."



ANTARA