Aladdin Versi Horor Dibintangi oleh Ricky Norwood

RICKY Norwood aktor Inggris yang ikut membintangi film Aladdin: The Monkey’s Paw. Film yang disutradarai oleh Bradley Stryker ini merupakan adaptasi dari cerita Aladdin yang dibuat versi horor. Film ini akan diproduksi di Inggris pada Mei 2025, dikutip dari IMDb.

Dikutip dari Deadline, Aladdin: The Monkey’s Paw akan membawa pendekatan berbeda yang jauh dari kisah yang familiar dengan lampu ajaib dan jin baik. Film ini akan berfokus terhadap benda kuno yang dikenal sebagai monkey’s paw yang membawa kutukan berbahaya. Dalam versi ini, Aladdin bukan tinggal di Agrabah. Namun, ia pemuda asal London yang tak sengaja mewarisi boneka berbentuk monyet. Benda ini menyimpan kekuatan jahat yang mampu memenuhi keinginan.

Tentang Ricky Norwood

Ricky James Norwood yang lahir di London pada 26 April 1983. Minatnya terhadap seni peran dimulai pada usia 12 tahun saat bergabung dengan Youth Theatre di Theatre Royal Stratford East. Ia melanjutkan pendidikan di Barking College di bidang Performing Arts.

Namanya dikenal luas ketika ia memerankan karakter Arthur 'Fatboy' Chubb di EastEnders dan spin-off digital EastEnders: E20 pada 2010. Karakter tersebut menjadi favorit penonton dan membawa Norwood meraih penghargaan Most Popular Newcomer di National Television Awards 2011. Norwood terus menantang dirinya dengan berbagai proyek lain, termasuk berpartisipasi dalam Celebrity Big Brother (2016) dan Dancing on Ice (2024).

Norwood juga melebarkan sayapnya ke dunia film dengan peran sebagai Reggie dalam dua film The Princess Switch di Netflix (2020 dan 2021). Pada 2024, ia kembali tampil di layar lebar lewat film Natal berjudul Jingle All the Slay.

Tentang Aladdin: The Monkey’s Paw

Dikutip dari Joblo, film ini akan dibintangi oleh Ricky Norwood, Nick Sagar, Montana Manning. Di balik layar, Simon Stolland bertugas untuk urusan sinematografi. Adapun Rustin Matthew, Terry Bird, dan Arthur Corber sebagai produser eksekutif. Film ini diproduksi oleh Every Entertainment dan 8th Law Pictures.

Cerita dalam Aladdin: The Monkey’s Paw dimulai ketika tokoh utama pemuda asal London mendapat boneka antik berbentuk monyet yang menyimpan kekuatan luar biasa. Namun, ia tidak mengetahui bahwa benda tersebut juga menyimpan kutukan yang mengerikan. Keinginan yang ia buat setelah mendapat benda itu justru membangkitkan kekuatan gelap yang menuntut korban dan memicu rangkaian peristiwa teror. Film Aladdin: The Monkey’s Paw dibuat oleh Empire Studios, Every Entertainment dan 8th Law Pictures.

