TEMPO.CO, Jakarta - Ada beberapa musikus internasional yang senang tampil di Indonesia. Salah satunya adalah Brian McKnight. Penyanyi R&B asal Amerika Serikat ini mengungkapkan alasan khususnya, mengapa ia bersedia datang kembali ke sini.



"Orang-orang Indonesia suka jenis musik ini (soul dan R&B), mereka juga tak pernah lupa," katanya saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta Pusat, 7 Desember 2016.



McKnight kaget ketika mengetahui banyak orang Indonesia yang masih mengenal lagu-lagunya. "Saat mereka jatuh cinta, putus cinta, menikah, atau mengingat memori lainnya, mereka akan ingat lagu Brian McKnight," ujar pelantun One Last Cry ini.



Pria yang pernah mendapatkan 5 nomine Grammy Awards untuk album Superhero (2001) ini juga merasa orang Indonesia sangat ramah dan hangat. "Ketika mereka mencintaimu, mereka akan tetap mencintaimu," kata McKnight.



McKnight juga senang penggemar di Indonesia sangat antusias. Ia juga sering mendapatkan pesan melalui media sosial yang menginginkannya kembali ke Indonesia. "Mereka bilang 'please, kembali lagi ke Indonesia'. Dan akhirnya saya di sini. Saya senang karena saya akan menyanyikan sebagian besar lagu andalan saya," katanya.



Brian McKnight dikenal sejak lagunya One Last Cry berhasil menduduki nomor 8 Billboard 200 Chart. Kesuksesannya ini dilanjutkan melalui album lainnya, yakni I Remember You (1995), Remember the Magic (1997), Back at One (1999), U Turn (2003), Gemini (2005), Just Me (2011), dan More Than Words (2013).



McKnight sudah tiga kali datang ke Indonesia. Kali ini, dia akan mengisi panggung The 90's Soul Ace Bersama dengan Boyz II Men, Raisa, dan Brown Sugar di Hall Kasablanka, Mal Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta, Kamis malam, 8 Desember 2016.



DINI TEJA