Alasan Ending Love Scout Dibandingkan dengan When the Phone Rings

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Love Scout menayangkan episode terakhir pada Jumat, 14 Februari 2025 dan meraih rating penonton tertinggi dari keseluruhan penayangannya. Penutup dari kisah cinta CEO dan sekretaris itu terus dibahas di media sosial hingga dinilai lebih baik dari episode terakhir drama sebelumnya, When the Phone Rings.



Love Scout merupakan drama produksi SBS TV yang tayang mulai Jumat, 3 Januari 2025, sementara When the Phone Rings dari MBC TV dirilis pada 22 November 2024. Kedua drama romantis yang tayang di Netflix itu sama-sama berjumlah 12 episode dan tayang dua kali seminggu. Selama penayangan, Love Scout dan When the Phone Rings juga memuncaki daftar drama paling populer yang banyak dibicarakan.



Kontroversi Ending When the Phone Rings





Cerita Love Scout dan When the Phone Rings berakhir dengan bahagia atau happy ending. Namun, When the Phone Rings mendapatkan kritik setelah penayangan episode terakhir pada 4 Januari 2025. Drama yang dibintangi Yoo Yeon Seok dan Chae Soo Bin menuai kecaman karena dianggap menyinggung konflik sensitif Palestina-Israel.



Adegan yang menuai kontroversi adalah ketika Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) menerjemahkan laporan berita tentang serangan udara Paltima ke Izmael yang menyebabkan korban sipil dan sandera. Meski nama negara yang digunakan fiktif, banyak penonton merasa penggambaran ini mengarah pada konflik Palestina-Israel. Paltima dianggap merepresentasikan Palestina, ditampilkan sebagai pihak agresor.