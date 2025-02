Alasan Film You Are the Apple of My Eye Gelar World Premiere di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Tim produksi film Korea Selatan, You Are the Apple of My Eye memilih Indonesia sebagai satu-satunya negara untuk mengadakan world premiere. Produser dan sutradara film tersebut mengungkapkan rasa kagumnya terhadap para sineas Indonesia serta Ada Apa dengan Cinta? yang populer pada 2002.



"Saya tahu bahwa banyak produser dan sutradara yang sangat hebat di Indonesia," kata produser Song Dae Chan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 10 Februari 2025. Ia juga mengetahui bahwa film Ada Apa dengan Cinta? (AADC) begitu disukai oleh anak-anak muda pada masanya. Memiliki latar waktu yang sama dengan film AADC, maka world premiere You Are the Apple of My Eye dilakukan di Indonesia.



Hal serupa juga diungkapkan oleh sutradara Cho Young Myeong. Ia bahkan menyebut beberapa nama sutradara Tanah Air yang menurutnya sangat hebat, seperti Joko Anwar dan Hanung Bramantyo. Menurutnya, penonton Indonesia bisa merasa dekat dengan cerita film ini. "Secara emosional dan nuansanya sangat mirip antara Korea dan Indonesia," ujarnya. Perbedaan You Are the Apple of My Eye di BIFF dan Bioskop

Sebelumnya, film You Are the Apple of My Eye ditayangkan pertama kali di Busan International Film Festival (BIFF) pada Oktober 2024 lalu. Sutradara mengungkapkan durasi penayangan di BIFF dan bioksop akan berbeda. "Durasinya sedikit lebih pendek," ungkap Cho Young Myeong. "Alasannya karena kami ingin lebih fokus ke cerita romantis antara Jin Woo dan Sun Ah."

Selain itu, film yang akan diputar di bioskop pada Jumat, 21 Februari 2025 nanti juga akan diiringi original soundtrack berjudul 'Now Do You' dari Maudy Ayunda. Penyanyi Indonesia itu dipilih karena warna suaranya dinilai cocok dengan film You Are the Apple of My Eye. "Saya merasa terhormat menjadi penyanyi Indonesia pertama yang menyanyi di dalam film Korea," tutur Maudy dalam keterangan resmi yang diterima Tempo.

Acara pemutaran perdana film You Are the Apple of My Eye di Jakarta kemarin turut dihadiri oleh kedua pemeran utamanya, Jinyoung B1A4 dan Dahyun TWICE. Keduanya berbagi cerita mengenai pengalaman syuting dan karakter yang mereka perankan dalam film. Dalam sesi red carpet, Jinyoung dan Dahyun menyapa para penggemar hingga memberikan tanda tangan. Seputar You Are the Apple of My Eye

You Are the Apple of My Eye merupakan remake dari film Taiwan berjudul sama yang dirilis pada 2011. Versi aslinya menjadi salah satu film Taiwan tersukses sepanjang masa, meraup 100 juta dolar Taiwan dalam waktu tercepat dalam sejarah perfilman negara tersebut. Versi Korea film ini menjadi remake kedua setelah versi Jepang yang telah tayang pada 2018.

You Are the Apple of My Eye menceritakan tentang Jin Woo (Jinyoung) siswa SMA yang sering membuat ulah jatuh cinta kepada siswi teladan di sekolah, Sun Ah (Dahyun). Jin Woo selama bertahun-tahun mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cintanya kepada Sun Ah. Film ini mengeksplorasi tema cinta pertama, persahabatan, dan pencarian jati diri.