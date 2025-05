TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Guntur Soeharjanto tidak berhenti membuat film yang inspiratif. Setelah sukses dengan film Tampan Tailor dan Assalamualaikum Beijing, Guntur kembali akan membuat film yang berjudul Dreams.



Dreams akan mengisahkan tentang kehidupan nyata penyanyi Fatin Shidqia Lubis sebagai remaja biasa yang mengikuti ajang pencarian bakat. "Saya selalu suka bikin film yang inspiratif. Kisah Fatin dari no one to someone sangat menginspirasi banyak orang," ujar Guntur dalam konferensi pers di bilangan Jalan H. Agus Salim pada Kamis, 11 Juni 2015.



Film ini juga akan dibintangi Fatin yang berperan sebagai dirinya sendiri. Namun Guntur mengungkapkan bahwa film ini tidak mengisahkan perjalanan hidup Fatin yang sama persis.



"Film ini menceritakan hidup Fatin, tapi enggak 100 persen. Ada adegan tambahan yang dibikin supaya ada komedi dan kekuatan karakternya," ucap Guntur, yang pernah memakai Fatin di film sebelumnya, 99 Cahaya di Langit Eropa.



Syuting film ini baru akan dimulai pada pertengahan Juni 2015 dan mengambil lokasi di beberapa wilayah Jakarta. Film ini akan ditayangkan di bioskop seluruh Indonesia pada awal tahun depan.



Guntur berharap film yang berkategori film keluarga ini dapat menginspirasi orang banyak, terutama remaja. "Saat nama Fatin muncul dulu, orang bertanya-tanya siapa Fatin. Di film ini, saya ingin menunjukkan faktor X Fatin," tutur sutradara yang mengawali kariernya pada 2003 dengan film Biarkan Bintang Menari.



Selain Fatin sendiri yang berperan sebagai tokoh utama, film ini juga akan menampilkan bintang lainnya. Di antaranya adalah Morgan Oey, Mathias Muchus, Jody, Inez Tagor, Fauzi Baadila, serta grup band Krosboi.



