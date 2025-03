Alasan Gwan Sik Dijuluki Pria Green Flag di When Life Gives You Tangerines

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea When Life Gives You Tangerines mengikuti kisah perjalanan pasangan Ae Sun dan Gwan Sik melalui pasang surut kehidupan. Karakter Gwan Sik yang diperankan Park Bo Gum kini ramai dibicarakan sampai dijuluki sebagai pria green flag karena sikapnya terhadap Ae Sun sejak kecil hingga dewasa.

Park Bo Gum dan IU dalam drama Korea When Life Gives You Tangerines. Dok. Netflix

Di masa SMA, Gwan Sik dan Ae Sun berjualan di pasar dan posisi mereka pun bersebelahan. Ae Sun terlihat lebih berminat membaca buku puisi daripada mengurusi kiosnya sendiri, sampai-sampai Gwan Sik turun tangan ketika ada pembeli yang ingin membeli sayuran yang dijual Ae Sun.

Ketika mereka akan beranjak pulang, lagi-lagi tanpa berucap sepatah kata pun Gwan Sik kemudian melepaskan sandal yang sedang dikenakan Ae Sun dan menggantinya dengan sepatu. Tak lupa Gwan Sik memastikan tapak kaki Ae Sun yang berkaus kaki bersih sebelum memasukkannya ke sepatu. 3. Berenang Melintasi Lautan

Park Bo Gum dalam drama Korea When Life Gives You Tangerines. Dok. Netflix