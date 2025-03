Alasan Park Bo Gum Tidak Kasihan dengan Gwan Sik di When Life Gives You Tangerines

TEMPO.CO, Jakarta - Park Bo Gum mengaku tidak kasihan dengan karakter Gwan Sik yang diperankannya di drama When Life Gives You Tangerines. Ia menggambarkan tokoh tersebut sebagai seorang laki-laki yang bahagia, meskipun tiada henti berjuang demi keluarganya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pilihan Editor: Alasan Gwan Sik Dijuluki Pria Green Flag di When Life Gives You Tangerines

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Saya tidak pernah merasa kasihan padanya. Gwan Sik bertanggung jawab atas hidupnya, membuat pilihannya sendiri. Kebahagiaannya selalu terisi penuh saat ia menemukan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya," katanya pada Senin, 24 Maret 2025, dikutip Yonhap.

Menurutnya Gwang Sik yang berprofesi sebagai nelayan sangat luar biasa. Karakter Gwan Sik menginspirasi Park Bo Gum untuk menjadi lebih dewasa, belajar untuk mewujudkan tekadnya di balik sikap luarnya yang lembut. "Dia sangat memperhatikan orang-orang yang dekat dengannya dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat yang mendalam, sekaligus memiliki kemauan yang kuat dan nilai-nilai yang jelas," ujarnya.

IU dan Park Bo Gum dalam drama Korea When Life Gives You Tangerines. Dok. Netflix Di Balik Penampilan Park Bo Gum sebagai Gwan Sik

Park Bo Gum mengungkapkan proses berubahan penampilannya demi memerankan karakter Gwan Sik di drama When Life Gives You Tangerines. Selain harus mengoleskan foundation berwarna gelap di seluruh tubuhnya, berat badannya juga menjadi naik.

"Untuk proyek ini, tim tata rias mengoleskan alas bedak berwarna gelap ke seluruh tubuh saya, dari wajah hingga ujung kaki. Mereka bekerja keras untuk menggelapkan kulit yang terlihat agar tampak seperti orang yang telah lama tinggal di Jeju dan telah berjemur di bawah sinar matahari," ujar Park Bo Gum, dikutip Koreaboo.

Aktor 31 tahun ini tidak menyangka kenaikan berat badannya begitu terlihat jelas. "Ketika saya menonton drama tersebut, saya merasa saya tampak lebih padat dari yang saya kira, meskipun wajah saya masih tampak ramping. Berat badan saya bertambah sekitar 4-5 kilogram," ujarnya.

Park Bo Gum dalam drama Korea When Life Gives You Tangerines. Dok. Netflix Park Bo Gum Tetap akan Muncul di When Life Gives You Tangerines Volume 4

Park Bo Gum memerankan Gwan Sik saat masih muda. Sebagai pemeran utama, ia banyak muncul di delapan episode awal. Namun ketika When Life Gives You Tangerines memasuki volume 4 atau episode 9-12, Park Bo Gum jarang muncul. Karakter Gwan Sik dewasa yang diperankan Park Hae Joon lebih mendominasi. Hal ini membuat banyak penggemarnya kecewa.

Menanggapi itu, Park Bo Gum memastikan bahwa dirinya akan kembali muncul di volume 4 atau empat episode terakhir yang tayang pada Jumat, 28 Maret 2025, meskipun tidak dapat dia pastikan durasinya. "Saya belum mengecek waktunya, tetapi itu akan berkesan. Orang-orang akan berpikir, 'Ah, ada Gwan Sik muda!' Saya yakin Gwan Sik adalah karakter yang luar biasa bagi saya. Jadi Gwan Sik muda akan segera menjadi Gwan Sik setengah baya, dan ia adalah Gwan Sik seutuhnya. Saya harap Anda akan melihatnya dengan indah," ungkapnya, dikutip Chosun Biz.