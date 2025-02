Alasan Produser Pilih Maudy Ayunda Isi Soundtrack Film You Are the Apple of My Eye

TEMPO.CO, Jakarta - Produser Song Dae Chan mengungkapkan alasannya memilih penyanyi Indonesia, Maudy Ayunda, untuk mengisi original soundtrack film You Are the Apple of My Eye. Salah satunya karena disponsori perusahaan Indonesia. "Kami tahu film ini sangat populer di Asia, jadi harus pilih penyanyi yang populer juga di Indonesia," kata Song Dae Chan di Epicentrum XXI, Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

Song Dae Chan menuturkan bahwa ada banyak penyanyi yang berpeluang mengisi soundtrack film yang dibintangi Jinyoung B1A4 dan Dahyun TWICE itu. Namun, setelah mendengarkan suara Maudy Ayunda, ia merasa warna suara pelantun 'Perahu Kertas' itu cocok dengan film You Are the Apple of My Eye. Maudy Ayunda Catat Sejarah Baru

Maudy menyanyikan lagu berjudul ‘Now Do You’ sebagai salah satu lagu utama dalam film. Penyanyi yang memiliki suami asal Korea Selatan tersebut merasa istimewa bisa menjadi bagian dari film ini.

"Menyanyikan lagu-lagu ini merupakan pengalaman yang sangat berarti buat saya. Saya merasa terhormat menjadi penyanyi Indonesia pertama yang menyanyi di dalam film Korea," kata Maudy.

Jung Jin Young dan Dahyun TWICE main film adaptasi dari You Are The Apple Of My Eye. Foto: Instagram/@studiotake_

Selain Maudy, Jinyoung dan Dahyun turut menyumbangkan suara. Keduanya pun tak sekadar bernyanyi. Jinyoung membuat lagu bersama Dahyun. "Saya bekerja keras menyanyikan ini. Kalian bisa dengarkan lagunya, tolong dinantikan ya," ujar Jinyoung. Soundtrack You Are the Apple of My Eye Dirilis Lebih Awal

Film Korea You Are the Apple of My Eye dijadwalkan tayang serentak di Korea Selatan dan Indonesia pada Jumat, 21 Februari 2025. Menjelang perilisan lagu, Maudy mengungkapkan antusiasmenya di media sosial. Dalam unggahan Instagram Story pada Selasa, 4 Februari 2025, aktris 30 tahun itu membagikan ulang pengumuman rilis lagu dengan keterangan, "Tak sabar untuk besok!"

Lagu ‘Now Do You’ resmi dirilis pada Rabu, 5 Februari 2025, dan sudah tersedia di berbagai platform musik digital, termasuk Spotify dan Apple Music. Dilansir dari kanal YouTube Most Contents Official, lagu ini memiliki melodi manis dan lirik yang hangat, yang nantinya selaras dengan emosi yang ingin disampaikan dalam cerita.

Film You Are the Apple of My Eye merupakan adaptasi dari film Taiwan berjudul sama yang populer pada 2011. Film ini berkisah tentang Jin Woo (Jinyoung), seorang remaja 18 tahun yang selama bertahun-tahun mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cintanya kepada Seon Ah (Dahyun), gadis yang telah lama ia kagumi.

Dengan latar belakang kehidupan sekolah, film ini mengeksplorasi dinamika hubungan antara Jin Woo yang ceria dan sering berbuat ulah, serta Seon Ah yang tekun dan tenang. Mulai dari dihukum bersama di sekolah hingga momen-momen penuh romansa, film ini mencoba menangkap nostalgia cinta pertama di masa remaja.

FRISKI RIANA | ADINDA JASMINE