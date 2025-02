Album Baru Will Smith Setelah 20 Tahun, Siap Rilis Maret 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Will Smith kembali melanjutkan karier bermusiknya dengan merilis album terbaru bertajuk Based on a True Story. Album penuh pertamanya dalam lebih dari 20 tahun itu dijadwalkan rilis pada Maret 2025.



Album baru Will Smith menampilkan kolaborasi dengan Big Sean, Russ, dan Joyner Lucas. Aktor sekaligus rapper berusia 56 tahun ini mengungkapkan bahwa album solo kelimanya diberi judul Based On A True Story Pengumuman tersebut disusul dengan perilisan lagu baru bersama rapper Big Sean dan OBanga.



Melansir dari Mint, Based On A True Story disebut-sebut sebagai album Will Smith yang paling personal. Artis tersebut menggambarkannya sebagai eksplorasi mendalam dan reflektif atas kehidupan dan pengalamannya. Album ini akan dirilis dalam tiga bagian dan memberikan penggemar gambaran sekilas tentang perjalanan musik Smith.



Will Smith Rilis Lagu Beautiful Scars, Video Musiknya Terinspirasi dari The Matrix





Menjelang perilisan album baru, Will Smith meluncurkan lagu kolaborasinya dengan Big Sean berjudul 'Beautiful Scars' sekaligus menampilkan OBanga, pada Jumat, 31 Januari 2025. 'Beautiful Scars' diproduksi oleh OmArr dan LeXoskeleton. Lagu ini mengeksplorasi rasa sakit dari ketenaran dan belajar dari kesalahan seseorang.



Mengutip dari Variety, video musik video musik 'Beautiful Scars' terinspirasi dari film The Matrix. Dalam video musik tersebut, Will Smith berperan sebagai Neo, karakter yang dipopulerkan oleh Keanu Reeves dalam film fiksi ilmiah klasik tahun 1999. Big Sean berperan sebagai Morpheus, yang awalnya diperankan oleh Laurence Fishburne.



Lagu baru ini muncul beberapa minggu setelah Smith membagikan teaser di Instagram yang samar-samar. Will Smith mengingat kembali keputusannya untuk tidak mengambil peran Neo dalam The Matrix. “Pada tahun 1997, keluarga Wachowski menawari Will Smith peran Neo dalam 'The Matrix.' Smith menolaknya,” demikian bunyi video Instagram miliknya yang ditulis dalam sudut pandang orang ketiga. “Ia memilih 'Wild Wild West,' karena yakin bahwa film itu lebih cocok untuknya saat itu. Namun pertanyaannya tetap: Seperti apa jadinya 'The Matrix' jika Will Smith berperan sebagai Neo?”



Video tersebut kemudian diakhiri dengan kalimat, "Bangun, Will. Matriks telah menangkapmu."



Unggahan tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Will Smith mungkin akan tampil dalam film The Matrix baru yang sedang dalam pengembangan. Namun Entertainment Weekly mengkonfirmasi bahwa ia tidak terlibat dengan proyek tersebut.



Will Smith: Karier Musik dan Transisi ke Dunia Akting





Willard Carroll Smith II atau yang lebih dikenal dengan nama Will Smith, lahir pada 25 September 1968 di Philadelphia, Pennsylvania. Dibesarkan di Philadelphia Barat, Will Smith sejak dini sudah menunjukkan bakat dalam dunia hiburan. Ia sering kali menghibur teman-teman dan keluarganya dengan kecerdasan serta selera humor yang dimilikinya.



Nama Will Smith menjadi terkenal karena menjadi bagian dari duo rap DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, bersama teman masa kecilnya Jeffrey "DJ Jazzy Jeff" Townes. Kesuksesan duo ini terjadi pada 1988 ketika mereka memenangkan Grammy Awards sebagai Penampilan Rap Terbaik yang pertama untuk single hit mereka 'Parents Just Don’t Understanding.'



Pada awal 1990-an, karier Will Smith beralih ke televisi ketika ia membintangi acara ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ yang ditayangkan perdana pada 1990. Pemilihan waktu dan pesona komedinya dengan cepat membuatnya terkenal.



Transisi dari televisi ke film blockbuster, Will Smith menemukan kesuksesan di Hollywood dengan perannya dalam film Bad Boys (1995), bersama Martin Lawrence. Terobosan besarnya terjadi pada 1996 ketika ia membintangi Independence Day.



Will Smith membintangi sederet film, seperti Men in Black (1997), Ali (2001), The Pursuit of Happiness (2006), dan I Am Legend (2007). Karya-karya tersebut mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu aktor paling bertalenta di Hollywood. Dia menerima dua nominasi Academy Award, satu untuk perannya sebagai petinju legendaris Muhammad Ali di film Ali dan satu lagi untuk The Pursuit of Happiness, di mana dia memerankan seorang salesman yang berjuang.



Di samping aktingnya, Will Smith juga juga meneruskan karier musiknya. Ia merilis album solo dan semakin mengukuhkan statusnya sebagai bintang musik. Lagu-lagunya seperti "Gettin’ Jiggy wit It" dan "Wild Wild West" menduduki puncak tangga lagu, memadukan rapnya dengan daya tarik pop.



