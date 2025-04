TEMPO.CO, Seoul - Album terbaru milik boy band asal Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan (BTS) , "Wings: You Never Walk Alone" (YNWA) menduduki posisi 61 di Billboard Top 200 Album. Demikian yang disampaikan menurut agensi BTS, Big Hit Entertainment.

Capaian ini menandai keempat kalinya album milik Rap Monster, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V dan Jungkook itu memasuki tangga lagu itu. Tiga album sebelumnya adalah: "The Most Beautiful Moment in Life Part 2" yang dirilis pada Desember 2015, lalu "The Most Beautiful Moment in Live: Young Forever" di Mei 2016 dan "Wings" pada Oktober 2016.



YNWA juga sukses berada di posisi puncak untuk kategori "50 World Albums charts", posisi 15 kategori "Bubbling Under Hot 100" dan menduduki nomor 21 untuk kategori "Artist 100".



Kemudian, pada ketegori, "Billboard's World Digital Song", empat lagu dari album YNWA menyabet empat posisi. Lagu "Spring Day" berada di posisi puncak diikuti "Not Today" di peringkat kedua.



"Capaian ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah K-pop di Billboard's chart single. Lagu 'Spring Day' belum dipromosikan di Korea Selatan dan Amerika," ujar pihak Billboard.



YNWA berisi 18 buah lagu termasuk "Spring Day", "Not Today", "Outro: Wings" dan "A Supplementary Story: You Never Walk Alone". Album baru ini menampilkan sisi ketujuh personel yang telah tumbuh dan matang.



Setelah tampil pada acara musik Mnet, "M Countdown" pada Kamis ini, BTS rencananya baru akan mempromosikan album terbaru mereka itu. Demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.

ANTARA