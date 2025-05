Album Muse Kalahkan The Rolling Stones di UK Album Chart

TEMPO.CO, London - Album band Inggris Muse yang ketujuh berjudul Drone menduduki peringkat pertama pada UK Album Chart. Album tersebut terjual 73 ribu eksemplar pada pekan pertama penjualannya.



Ini kelima kalinya album Muse menduduki puncak UK Album Chart. Sebelumnya, ada album The 2nd Law (2012), The Resistance (2009), The Black Holes and Revelations (2006), dan Absolution (2003). Tidak hanya pada UK Album Chart, album yang rilis 5 Juni 2015 itu juga berhasil mengantarkan Muse ke puncak US Album Chart.



Pentolan band Muse, Matt Bellamy, pernah mengakui bahwa Drone adalah album terbaik yang pernah dibuat Muse. "Itu bukan hal yang bisa kukatakan untuk sementara ini," ujar Bellamy merendah, seperti dilansir NME pada 14 Juni 2015. Album lain yang berada pada deretan UK Album Chart pekan ini adalah album Alternative Light Source milik Leftfield yang berada pada posisi keenam.



Hebatnya lagi, album Drone berhasil mengalahkan album Sticky Fingers tahun 1971 milik band kawakan The Rolling Stones yang dirilis ulang. Album Sticky Fingers hanya berada pada posisi ketujuh di UK Album Chart. Padahal Sticky Fingers mendapat ulasan dengan lima bintang di majalah Rolling Stone. Sedangkan Drone mendapat empat bintang dari senior editor majalah Rolling Stone, David Fricke.



"Aku hanya ingin berterima kasih kepada penggemar karena memberiku kesenangan yang luar biasa. Album ini tidak akan pernah tua. Sejujurnya, album ini terasa bagus setiap hari, jika bukan lebih bagus," kata gitaris dan vokalis Muse ini.



LUHUR PAMBUDI | NME