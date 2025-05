TEMPO.CO, Jakarta - Andini Aisyah Hariadi alias Andien, 29 tahun, meluncurkan album keenam, Let It Be My May, di KFC Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada 17 Desember 2014. Andien mengaku, dari sekian album, Let It Be My Way-lah yang paling cepat diproses. "Biasanya, para seniman lakukan proses panjang untuk sebuah album," katanya.



Ternyata, ada banyak kebetulan setelah Andien selesai membuat album tersebut. Enam lagu dari album ini menjadi soundtrack di empat film. "Pas album sudah jadi, enggak tahunya, Hanung Bramantyo mencari soundtrack untuk film Hijab. Jadi, ada tiga lagu untuk film Hijab," ujar Andien pada 17 Desember 2014. (Baca: Andien Jualan Lagu di iTunes)



Selain itu, ada tiga lagu pada album tersebut yang masing-masing dipakai untuk film Doea Tanda Cinta, Mantan Terindah, dan Mery Riana: Mimpi Sejuta Dollar.



Andien mengaku sangat memikirkan sekali lagu-lagu yang akan keluar. Salah satu hal yang dia lakukan demi mendapat referensi lebih nge-pop dibanding lagu-lagu sebelumnya yakni mendengarkan lagu Taylor Swift dan Katy Perry yang sangat digandrungi anak-anak ABG sekarang.



"Bagaimana caranya mereka bisa mendengarkan lagu-lagu di albumku. Aku bisa mengakomodasi semuanya, memanjakan telinga dan hati penggemar," kata Andien.



Berbeda dengan lagu pada album kelima yang diluncurkan pada 2013, Andien, penyanyi yang kerap membawakan lagu bergenre jazz itu mengaku ingin menampilkan sesuatu yang berbeda. Yakni, membawakan musik pop dan gaya bernyanyi casual.



Dia ingin orang melihatnya sebagai orang biasa. "I'm a casual lady," katanya. Dalam menyanyikan lagu pop, ia mengaku sempat kesulitan hingga harus menjalani les vokal lagi.



Album ini terdiri atas sepuluh lagu. "Aku ingin mempersembahkan sesuatu yang beda dan keluar dari zona aman," kata Andien.



EVIETA FADJAR