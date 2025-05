Andre Hehanusa Kangen Musik Era 1980-an

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Andre Hehanusa, 50 tahun, tampil dalam konser Tribute to Best of the Best of Anton Issoedibjo di Soehanna Hall, The Energy Building, kawasan SCBD, Jakarta, Jumat malam, 23 Januari 2015.



Ia membawakan lagu Lady yang pernah ikut festival World Song di Budokan, Jepang. Lagu ini dipopulerkan oleh Harvey Malaiholo.



"Saya nyanyi untuk mengapresiasi karya Anton, asal Yogyakarta, yang memperjuangkan musik di era awal 1980-an. Saya suka lagu dia," kata Andre.



Menurut Andre, sebelum menyanyi, ia meminta izin dulu kepada Harvey Malaiholo."Pastinya, untuk menghormati dia," kata Andre, yang mengaku deg-degan karena menyanyikan lagu masterpiece. (Baca : Tya Ariestya dan Andre Hehanusa Takut Hepatitis)



Saat ini Andre sedang mempersiapkan album berisi tujuh 7 lagu berjudul Is About All Love. "Tema Indonesia, liriknya soal patah hati, galau, dan kehidupan. Ini album ketujuh saya," kata penyanyi yang pernah menjadi calon legislator dari Partai Hanura ini.



Album ketujuh Andre ini dinanti-nanti karena dia terakhir mengeluarkan album enam tahun silam. Kenapa tidak bikin album? "Bingung. Ini saya baru bikin album lagi setelah ada dukungan dari teman-teman di Facebook," kata ayah satu putra ini. Inspirasi album tersebut, menurut Andre, berasal dari keluarga--terutama anaknya--teman, dan kawan curhat.



Album ini rencananya dirilis pada 7 Februari 2015. "Konsep musiknya era 1980-an. Saya kangen musik era itu," katanya.



EVIETA FADJAR

