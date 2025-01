Andre Taulany Bernostalgia Bersama Stinky di The 90's Festival

TEMPO.CO, Jakarta - Gelaran The 90's Festival di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 25 November 2017, betul-betul memutar waktu ke masa lalu. Band Stinky yang tenar masa itu kemudian lama tidak terlihat, akhirnya muncul pada gelaran ini.



