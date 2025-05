Angelina Jolie Sutradarai Film Perang

TEMPO.CO, Jakarta - Angelina Jolie akan menyutradarai film panjang yang diangkat dari memoar perang karya penulis Kamboja untuk platform streaming Netflix Inc.



Jolie (40) memproduksi dan menyutradarai "First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers," memoar penulis dan aktivis Loung Uong sebagai tentara anak saat rezim Khmer Merah menguasai Kamboja tahun 1975.



"Ini memperdalam pemahaman saya tentang apa yang dialami anak selama perang, bagaimana itu berdampak pada ingatan emosional mereka. Dan itu membantu saya lebih dekat dengan masyarakat Kamboja, kampung halaman anak laki-laki saya," kata Jolie tentang buku Ung dalam dalam keterangan persnya.



Menurut Netflix, Jolie dan Ung bersama-sama menulis naskah film itu dan putra Jolie, Maddox, yang lahir di Kamboja akan terlibat dalam produksi.



Film itu akan dirilis secara eksklusif di Netflix pada akhir 2016 dan akan memasuki festival-festival film besar.



Ini akan menjadi usaha keempat Jolie menyutradarai film panjang, menyusul kesuksesan "Unbroken" tahun lalu dan "By The Sea" yang dibintangi oleh dia bersama sang suami, Brad Pitt.



Netflix, yang menaungi perpustakaan digital dari ribuan film dan serial televisi serta konten orisinal, tersedia di lebih dari 50 negara, jangkauan luas yang menurut perusahaan itu menjadi kunci mengapa Jolie memutuskan bergabung.



"Film seperti ini sulit ditonton tapi penting untuk dilihat. Mereka juga sulit dibuat. Netflix membuatnya, jadi mungkin dan saya tak sabar bekerja sama dengan mereka dan sangat senang karena film ini akan menjangkau banyak orang," kata sineas itu.



Netflix menjadi kekuatan baru di Hollywood dengan konten orisinalnya. Baru-baru ini mereka meraih 34 nominasi di penghargaan Emmy untuk acara seperti "House of Cards" dan "Orange is the New Black".



Brad Pitt juga bekerja sama dengan Netflix untuk komedi satir "War Machine" yang ditulis dan disutradarai oleh David Michod dan akan dirilis di platform tersebut dan juga bioskop tertentu tahun depan.



Beberapa nama terkenal yang membuat konten orisinal untuk Netflix meliputi Adam Sandler, Leonardo DiCaprio serta Mark dan Jay Duplass, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters.



ANTARA