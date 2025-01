Anggun Rilis Single Bernuansa Pop-Electro

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Anggun C Sasmi merilis single terbarunya berjudul 'What We Remember' pada 13 Oktober 2017. "What We Remember", merupakan single pertama dari album internasional Anggun bernuansa mid-tempo pop-electro yang akan dirilis pada 8 Desember 2017 nanti. Dengan ciri khas vocal Anggun yang unik, "What We Remember" memberikan kesan yang mendalam untuk pendengarnya.