Anime Kimi No Nawa Segera Tayang di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Anime Kimi No nawa atau Your Name, yang disutradarai oleh penulis novel berjudul sama, Makoto Shinkai, melejit di puncak box office Jepang pada pekan pertama dan bertahan hingga 12 pekan.



Your Name dianggap hebat karena belum pernah ada anime yang bisa melampaui pencapaian Studio Ghibli. Anime ini juga hampir menyaingi film internasional, seperti Titanic dan Frozen.



Pendapatan Your Name juga hampir melewati Harry Potter and the Sorcerer’s Stone sebesar 200 juta AS pada 2001.

Your Name menyajikan cerita sederhana, namun dengan visual yang memanjakan mata. Film ini berkisah tentang Mitsuha Miyamizu (diisi suaranya oleh Mone Kamishiraishi), siswi SMA di Itomori, sebuah desa terpencil di Jepang dan Taki Tachibana (pengisi suara: Ryunosuke Kamiki), murid SMA di Kota Tokyo.



Mitsuha bosan tinggal di desa, dia berharap bisa hidup sebagai laki-laki di Tokyo yang sibuk, kebalikan dari kehidupannya di pedesaan. Sementara itu, Taki yang menjalani rutinitas sibuk sebagai pelajar dan pekerja paruh waktu berharap menekuni arsitektur pada masa depan.



Di Jepang, ramai diberitakan akan ada komet jatuh ke bumi dalam beberapa pekan. Fenomena semesta ini rupanya mengubah drastis kehidupan Mitsuha dan Taki. Pada suatu waktu, Mitsuha bangun dengan tubuh yang bukan miliknya. Keinginannya menjadi laki-laki yang hidup di Tokyo pun terwujud, tapi dia sebenarnya berada di dalam tubuh Taki.



Misteri ini terjadi secara acak, keduanya merasa seperti berada dalam mimpi karena saling mengenal tapi tidak pernah berjumpa. Mitsuha berusaha mencari Taki, begitu pula sebaliknya, untuk menemukan jawaban atas fenomena ini.



Your Name masuk ke consideration list for the Oscar nomination for Best Animated Feature (daftar pertimbangan untuk nominasi Oscar untuk film animasi terbaik) dalam Academy Awards 2017.



Film ini akan didistribusikan Encore Films dan Moxienotion di Indonesia dan tayang di CGV Blitz, Cinemaxx Theater, dan Platinum Cineplex mulai 7 Desember 2016.



ANTARA