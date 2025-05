Anisa Rahma Bantah Isu Trio MILOVA Bubar

TEMPO.CO, Jakarta - Lama tak terlihat tampil bersama baik di acara on air dan acara off air, trio vokal Milova yang terdiri dari kakak-beradik Adinda Purnama (28), Raisa Fatma (26), dan Anisa Rahma (25) dikabarkan bubar.



Hal tersebut semakin diperkuat dengan kesibukan masing-masing personelnya. Setelah Anisa Rahma aktif sebagai pemain film, belakangan Adinda mengambil kuliah diploma di Jakarta dan Raisa berkutat dengan dunia lain.



Ditemui tabloid Bintang sesaat sebelum syuting sebuah acara talk show di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Anisa Rahma langsung membantah isu tersebut. Eks personel Cherrybelle ini menegaskan Milova sampai saat ini baik-baik saja dan tidak bubar.



"Milova enggak akan bubar. Kalau (ada tawaran) nyanyi, ya nyanyi. Walaupun mungkin enggak bisa bertiga. Hanya berdua, ya kami nyanyi," kata Anisa Rahma diiyakan Raisa.



"Namanya jadi duo Lova he he he," seloroh Raisa.



Milova yang tahun lalu telah merilis debut single berjudul "Harusnya Ada Kamu" menurut Anisa Rahma bukan sedang sepi job. Ia bahkan memberikan bocoran kalau ada sebuah perusahaan rekaman yang berminat memproduseri Milova.



"Ada sih tawaran dari label rekaman. Mereka pengin ambil Milova. Tapi karena (permintaan label) harus beraktivitas (full) di Jakarta sedangkan aku masih harus menyelesaikan kuliah di Bandung, jadinya enggak bisa," ungkap pelakon Pertiwi dalam film Jagoan Instan. Ditunggu karya selanjutnya.

