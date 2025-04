Antara Jackie Chan, Jet Li, Pamanca, dan Lord of The Rings

TEMPO.CO, Makassar - Bintang laga Jackie Chan dan Jet Li diajak membintangi film karya anak Makassar, Sulawesi Selatan, Pamanca The Movie. Film tersebut mengadopsi alur The Lord of The Rings.



"Kalau orang pernah nonton Lord of The Rings pasti tahu jalan ceritanya. Karena seperti itu alur ceritanya sama dengan film kolosal," ucap Juru Bicara 'Pamanca The Movie', Andi Iwan, Selasa 7 Maret 2017.



Menurut Andi, Jackie Chan dan Jet Li masih mempelajari naskah Pamanca dari awal hingga akhir. "Aktor ini sementara mempelajarinya karena kita kirim skrip akhir Februari lalu," tutur dia.



Iwan membocorkan beberapa adegan yang akan diperankan dua aktor kelas dunia itu. Menurut dia, kehadiran Jackie Chan dalam film Pamanca sebagai guru dan memiliki murid yang akan duel dengan pesilat dari Tanah Bugis Makassar. "Film ini secara khusus ingin mengangkat budaya dan adat, yang menjadi turun temurun disetiap generasi terlebih di era globalisasi saat ini," tutur Iwan.



Sedangkan Jet Li akan muncul juga sebagai guru pada sesion kedua nanti, muridnya juga akan dikalahkan oleh pamanca (pesilat) dari Tanah Bugis. "Tapi Jet Li juga akan muncul di akhir film pada sesion pertama. Kemudian di review lagi hubungan bilateral antar Kerjaan Gowa dan Makassar," kata Iwan.



Oleh karena itu, kata dia, pemeran utama dalam film Pamanca ini diperankan pemain lokal. Dan akan dilakukan casting di empat lokasi yakni Kabupaten Bulukumba, Bone, Kota Makassar dan Parepare.



Sengaja lokasi casting diperluas lantaran ingin mencari bibit pemain film lokal Sulawesi Selatan. Dan ini juga dilakukan berdasarkan masukan dari sejumlah pemuka masyarakat di Sulawesi Selatan.



