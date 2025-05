Apa? Iron Man dan Hulk Bertarung di Avengers: Age of Ultron

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggila film super hero Amerika biasanya menyaksikan Iron Man dan Hulk berjuang di sisi yang sama melawan kejahatan. Tapi di klip terbaru Avengers: Age of Ultron, film Marvel yang akan dirilis nanti menunjukkan keduanya beradu kekuatan.



Klip tersebut, yang pertama kali ditampilkan di MTV Movie Awards pada 12 April, menunjukkan adegan pertarungan yang luar biasa antara Tony Stark (Robert Downey Jr.) sebagai Iron Man dan Hulk (Mark Ruffalo). Keduanya saling melempar hingga babak belur di suatu kota.



Rekaman kamera tersebut menunjukan Stark dalam wujud Iron Man memohon kepada Hulk yang masih dalam wujud manusia, Bruce Banner, untuk menghentikan serangan. "Itu pengaruh sihir yang bermain-main dengan pikiran Anda, kau lebih kuat dari dia, kau Bruce Banner," kata Stark mencoba menenangkan Bruce.



Pernyataan Stark tersebut kemungkinan mengacu pada Penyihir Scarlet, salah satu karakter dalam cerita kartun Marvel yang akan diperankan oleh Elizabeth Olsen.



Dalam buku-buku komik, Penyihir Scarlet akhirnya menikah Vision, sebuah robot android cerdas yang dikontrol oleh Paul Bettany di Age of Ultron.



Film ini adalah sekuel (kelanjutan film) dari film Avengers Assemble yang meledak pada 2012, dan menjadikannya sebagai film terlaris ketiga sampai saat ini.



Film ini akan segera dirilis. Disusul dua film yang akan dirilis setelah Age of Ultron. Mereka adalah Avengers: Infinity War Part 1 dan Avengers: Infinity War Part 2, yang dijadwalkan akan dirilis pada 2018 dan 2019.



THE TELEGRAPH | MECHOS DE LAROCHA