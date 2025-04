April, Nonton 26 Film Ini Yuk di Kineforum

TEMPO.CO, Jakarta -Kineforumakan menghadirkan 26 film panjang dan pendek selama dua pekan pertama sejak 3-16 April 2017. Ke-26 film ini masuk dalam tajuk Arus Bawah yang akan berfokus pada film-film dengan kisah narasi kecil.

Kisah yang menuturkan kisah dari bawah, mencoba melihat dari sudut padang manusia yang mungkin luput terlihat di tengah wacana arus utama. “Kami memilih 12 film panjang, 12 film pendek , fiksi, dokumenter, produksi dalam dan luar negeri,” ujar Suryani, manajer Kineforum usai peluncuran kembali Kineforum, 29 Maret 2017.

Rangkaian film ini merupakan program baru yang mulai digarap manajer baru Kineforum, Suryani. Menurut dia, dalam setiap bulannya akan diputar beragam film dari berbagai genre seperti film documenter, film seni, film fiksi, dalam durasi film panjang dan pendek. Film yang akan diputar akan disesuaikan dengan tema yang sesuai dengan situasi dan program.

Seluruh rangkaian film akan disajikan dalam empat seksi program yang ditayangkan dalam 31 slot penayangan film. Ada pula sesi khusus diskusi. Penayangan pada hari kerja (Senin-Jumat) diadakan dua kali pada pukul 17.00 dan 19.00, sedangkan pada akhir pekan (Sabtu-Ahad) diputarkan dalam tiga kali penayangan mulai 14.30, 17.00 dan 19.00.

Penonton yang akan menonton diharuskan membayar donasi Rp 20 ribu per film. Informasi jadwal bisa diakses melalui akun Kineforum di @kineforum atau kineforum.org/dkj.or.id

Berikut ini film yang akan diputar dalam empat seksi yakni Bidak, Bidak Meraja, Kancil dan Buaya dan Pelanduk yang Merdeka:

Bidak:

- Daun Di Atas Bantal (Garin Nugroho)

- Impian Kemarau (Ravi Bharwani)

- Turah (Wicaksono Wisnu Legowo)

- Kompilasi Bidak ( Seserahan; Kami Hanya Menjalankan Perintah, Jenderal; Flaneurs#3; Pangreh; Pulan Tanpa Alamat)

Bidak Meraja:

- Bermain Di Antara Gajah-Gajah (Aryo Danusiri)

- Surat Dari Praha (Angga Dwimas Sasongko)

- Kompilasi Bidak Meraja ( Soina;Kematian di Jakarta ;GUK!;Heaven for Insanity)

Kancil dan Buaya:

- Le Havre (Aki Kaurismaki)

- Draf Day (Josh Kim)

- How To Win At Checkers (Josh Kim)

- Timbuktu (Abderrahmane Sissako)

- Kompilasi Kancil dan Buaya (Survival of the Grocer, Marni, Surat Cinta Kepada Sang Prada, Bless)

Pelanduk Yang Merdeka

- Cities of Sleep (Shaunak Sen)

- Denok & Gareng (Dwi Sujanti Nugraheni)

- Lukas’ Moment (Aryo Danusiri)

- Sihung (Esa Hari Akbar)

- Diskusi Arus Bawah: Yang Luput Dibicarakan Ketika Menonton Film Indonesia.

DIAN YULIASTUTI