Ariana Grande - Cynthia Erivo Buka Oscar 2025, Tampilkan Medley Lagu The Wizard of Oz

TEMPO.CO , Jakarta - Ariana Grande dan Cynthia Erivo membuka perhelatan Oscar 2025 dengan membawakan lagu medley dari The Wizard of Oz, The Wiz, dan Wicked. Kedua nomine Academy Award itu tampil secara langsung di atas panggung Oscar yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles pada Ahad, 2 Maret 2025 waktu setempat.

Melansir dari Variety, setelah memberi penghormatan kepada Los Angeles yang sedang memulihkan diri dari kebakaran hutan, Ariana Grande naik ke panggung untuk menyanyikan lagu 'Somewhere Over The Rainbow' karya Judy Garland dari film The Wizard of Oz (1939). Setelah itu, Cynthia Erivo baru menyusul dengan lagu 'Home' dari musikal The Wiz (1975).