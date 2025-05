TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande dijadwalkan menggelar konser di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Rabu, 26 Agustus 2015. Konser bertajuk "The Honeymoon Tour" ini sekaligus untuk mempromosikan album anyar Ariana Grande, My Everything.



Perwakilan dari Dryandra Promosindo sebagai penyelenggara konser, Febrina Sibuea, mengatakan konsep konser Ariana Grande ini akan sama seperti konsep konser di negara lainnya. Hanya, Febrina menuturkan, ada sedikit perbedaan pada konser Ariana Grande di Indonesia.



“Kostumnya kurang-lebih akan sama, tapi pihak Ariana Grande juga sangat mengetahui adanya beberapa regulasi di Indonesia,” kata Febrina di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2015. “Ia juga sangat setuju kalau penampilan dari Ariana Grande di Indonesia nantinya akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi di sini.”



Sebagai penyanyi yang sedang naik daun, pelantun lagu Problem ini memang salah satu penyanyi yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Penantian inilah yang membuat Ery Erlangga selaku Direktur Dyandra Promosindo optimistis konser Ariana Grande di Indonesia akan sesukses konser-konsernya di Amerika Serikat sebelumnya.



“Setiap penampilan konser Ariana Grande selalu memiliki animo dan daya tarik yang sangat besar dari seluruh fan setiap negara, termasuk Indonesia,” katanya. “Saya yakin konser Ariana Grande adalah salah satu konser yang wajib ditonton tahun ini."



Jakarta merupakan satu dari tiga kota yang menjadi lokasi konser Ariana Grande di Region Asia setelah Tokyo dan Manila.



