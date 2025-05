TEMPO.CO, Jakarta – Ariana Grande dan John Legend berduet merekam lagu Beauty and the Beast untuk soundtrack film live-action Disney berjudul sama. Lagu tersebut ditulis oleh Howard Ashman dan Alan Menken pada 1991 untuk film animasi Beauty and the Beast, yang awalnya dinyanyikan oleh aktris Angela Lansbury dalam perannya mengisi suara karakter Mrs. Potts, dan kemudian direkam ulang oleh Celine Dion dan Peabo Bryson.



Soundtrack lagu tersebut memenangi Academy Awards, Golden Globe, dan Grammy Award pada tahun itu. Oh My Disney mengkonfirmasi adanya rekaman baru tersebut serta tiga lagu baru yang ditulis oleh Menken dan Tim Rice, yang bekerja sama dalam Aladdin setelah kematian Ashman pada 1991. Soundtrack baru Beauty and the Beast tersebut akan dirilis pada 10 Maret.



Film live-action Beauty and the Beast tersebut dibintangi oleh Emma Watson dan Dan Stevens yang masing-masing memerankan sebagai si cantik dan si buruk rupa. Ewan McGregor, Ian McKellen, Stanley Tucci, Audra McDonald, dan Emma Thompson mengisi suara karakter benda mati dalam film tersebut.



Kevin Kline berperan sebagai ayah Belle, Luke Evans memainkan Gaston, dan Gad muncul sebagai Le Fou. Film tersebut akan mengentak bioskop pada 17 Maret.



Adapun Grande membocorkan sesi rekaman dengan mengunggah foto di akun Instagramnya dengan emoji mawar layu pada keterangan foto—melambangkan the enchanted rose, mawar yang ada di film Beauty and the Beast.



