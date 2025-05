Ariel Noah Bicara Soal Album Sings Legends

TEMPO.CO, Jakarta - Resmi merilis album baru, Sings Legends, yang berisi aransemen ulang lagu-lagu lama, Mei 2016, vokalis Noah merespons besarnya antusiasme pendengar terhadap karyanya.



"Responsnya sejauh ini kalau saya pribadi lebih bagus dan lebih luas," kata Ariel di sela acara Salam Ramadhan with Noah 2016 di Jakarta, Jumat malam, 24 Juni 2016.



Menurut kekasih Sophia Latjuba itu, album tersebut dibuat untuk mengenalkan lagu lama kepada generasi muda. "Karena album Sings Legends ini kalau generasi sekarang tahunya dari kami. Tapi, kalau generasi-generasi sebelumnya sudah pada tahu lagunya, jadi lebih luas responsnya."



Album Sings Legends berisi sembilan lagu lawas karya musikus legendaris, antara lain, Andaikan Kau Datang (Koes Plus), Kupu-kupu Malam (Titiek Puspa), dan Biar ku Sendiri (The Mercys).



Di antara lagu ini, terselip lagu Sendiri Lagi yang diaransemen ala musik kekinian, atau disebut musik elektronik, bersama musikus elektronik, disc jockey (DJ), dan produser musik muda, Angger Dimas.



Sementara itu, lagu Sajadah Panjang (Taufik Ismail), yang dipopulerkan trio Bimbo pada 1984 dipilih sebagai single perdana NOAH dari album Sings Legends.



ANTARA