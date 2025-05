TEMPO.CO, Jakarta - Arifin Putra berhasil meraih penghargaan Indonesia Movie Awards (IMA) 2015 untuk kategori Pendukung Pria Terbaik pada Senin malam, 18 Mei 2015. Peran Ucok yang dimainkannya di film The Raid 2: Berandal sukses menghantarkan dirinya merebut piala IMA 2015.



Pria berusia 28 tahun ini mengaku bangga bisa meraih penghargaan. Terlebih, dia bisa mengalahkan aktor senior Mathias Muchus yang juga menjadi salah satu nominator pada kategori tersebut.



"Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada tim saya, terutama si bule gila, Gareth Evans. Tanpa dia, saya enggak akan ada di sini," ujar aktor yang pernah menjadi lawan main aktris Marshanda ini.



Arifin Putra berharap acara penghargaan IMA 2015 bisa dijadikan acuan untuk melahirkan film-film terbaik.



Pada malam puncak anugerah Indonesia Movie Awards 2015, Arifin Putra bersaing dengan aktor-aktor berbakat lainnya, seperti Donny Alamsyah, Teuku Rifnu Wikana, Yayu Unru, dan Mathias Muchus.



Selain membintangi film The Raid 2: Berandal, yang akhirnya berhasil menjadikannya sebagai pemenang dalam kategori Pemain Pendukung Pria Terbaik, aktor kelahiran Jerman, 1 Mei 1987 ini juga pernah membintangi sejumlah film, mulai dari Lost In Love, Batas, Hati Merdeka, dan Supernova.



DINI TEJA