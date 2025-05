TEMPO.CO, Jakarta - Dj Armin van Buuren akan memanaskan JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, 31 Maret mendatang. Tak tanggung-tanggung, Disc Jokey dan produser musik dance terbaik dunia versi DJ Mag Top 100 ini akan bermain selama enam jan nonstop.



"Pertunjukan ini diciptakan bukan hanya karena kecintaan saya terhadap musik, tapi juga karena semangat dan gairah saya," kata DJ yang sudah menekuni karirnya selama dua dekade ini, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tempo. Dia menggadang-gadang acara ini bakal menyisakan kenangan seumur hidup bagi penonton Jakarta. "Berbagai pertunjukan live, tarian, dengan konsep visual yang canggih dan ada sentuhan special effects dari Armin Only Embrace (dijamin) memukau. Ini akan menjadi pengalaman pertama bagi penonton di Jakarta," kata dia.



Pertunjukan ini merupakan rangkaian tur dunianya yang bertajuk 'Armin Only Embrace'. Embrace sendiri adalah album terbaru Armin van Buuren yang mengakomodasi beberapa genre musik seperti rock, jazz, dan hip-hop. "Dalam album Embrace, saya berusaha untuk mengekspresikan dan merasakan pengalaman saya ke dalam sebuah dunia yang penuh dengan berbagai jenis musik yang berbeda," kata dia.



Armin van Buuren adalah DJ internasional yang namanya tercatat sebagai salah satu nominasi Grammy® Award untuk album “This Is What It Feels Like” featuring Trevor Guthrie. Tur dunianya selalu dikemas bak serial, selalu bertajuk 'Armin Only...' yang diikuti dengan nama album yang baru dirilis. Album 'Embrace' dirilis pada 2016 lalu sehingga tur dunianya ini bertajuk 'Armin Only Embrace'.



Armin Only Embrace World Tour di Jakarta ini dipromotori oleh Euphorics Events dan The Livescape Group. Pendiri Euphorics Events Dany Setiawan mengatakan sangat bangga bisa membawa Armin Only Embrace World Tour ke Indonesia. "Berbeda dari pertunjukan Armin van Buuren sebelumnya karena nanti akan ada perpaduan antara musik dance dengan teater musik yang sayang dilewatkan," kata dia.



Managing Director Livescape Indonesia Yudha Budhisurya mengatakan acara ini bakal megah. "Pertunjukannya akan spektakuler, menggelegar dan megah dengan kualitas produksi, tata panggung dan tata suara yang bertaraf internasional. The Armin Only Embrace World Tour merupakan pertunjukan Armin van Buuren dengan nilai yang paling besar sepanjang sejarah baik dari sisi produksi, penampilan dan tim yang solid," kata dia.

DINI PRAMITA