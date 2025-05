Artis Eks Extravaganza Reuni dalam Film Ini

TEMPO.CO , Jakarta - Berawal dari obrolan saat acara buka puasa bersama, artis-artis eks Extravaganza sepakat membuat sebuah film bersama. Omesh mengutarakan film berjudul The Wedding & Bebek Betutu ini merupakan acara reuni akbar para pemain dan kru eks Extravaganza.



"Di sini bukan pemain saja yang terlibat, tapi para kru, seperti sutradara atau tim kreatif, juga berasal dari Extravaganza," ujar Omesh di kawasan SCBD, Selasa, 22 September 2015.



Omesh mengaku tidak merasa kesulitan saat berakting bersama senior-seniornya dalam film yang sudah digarap sejak 23 Februari sampai 18 Maret 2015 ini. "Membangun chemistry-nya gampang karena kita sudah kenal lama," ujar ayah satu putra ini.



Bukan hanya itu, Omesh mengaku, karena sudah terbiasa berakting di Extravaganza, ia lebih mudah berimprovisasi. "Banyak celetukan riil," katanya. "Ini produksi paling emosional buat saya karena saya seperti main sama keluarga sendiri," ujarnya. Omesh juga mengatakan film ini seolah menjadi album kenangan untuknya.



The Wedding & Bebek Betutu bercerita tentang sekelompok staf hotel yang menamakan diri mereka sebagai "The Crew". The Crew melakukan misi penyelamatan sebuah pesta pernikahan putri tunggal pemilik hotel yang disabotase oleh satu oknum.



Tak hanya dibintangi komedian eks Extravaganza, film yang diproduseri pasangan suami-istri sekaligus pemain eks Extravaganza, Tora Sudiro dan Mieke Amalia, ini juga dibintangi aktor dan aktris lainnya, seperti Roni Dozer, Arie Dagienk, Marcell Chandrawinata, Izur Muchtar, serta dua artis pendatang baru, Kiena Dwita dan Adinda Thomas.



DINI TEJA