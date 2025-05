Artis Ini Hampir Bunuh Diri, Setelah Ketahuan Transgender

TEMPO.CO , Atlanta: Salah satu artis transgender pemeran film James Bond atau yang biasa disebut Bond Girl, Caroline Cossey mengungkapkan bagaimana dia hampir bunuh diri setelah berganti kelamin.



Model Inggris, yang menjadi transgender pertama yang menghiasi sampul majalah Playboy tersebut, berbicara saat ia mempromosikan buku barunya yang berjudul My Story.



Caroline yang kini telah berusia 60 tahun tersebut berbicara tentang perjuangannya pada masa transisi. Dan bagaimana dia berbalik kembali pada bisnis pertunjukan setelah cobaan yang mengerikan saat diwawancarai Howard Stern yang dikenal anti gay.



"Semuanya berubah ketika saya diwawancarai Howard Stern. Dia datang dengan berpakaian seperti seorang wanita untuk mewawancarai saya dan bercanda bahwa ia melakukan operasi," kata Caroline seperti yang dilansir Mirror pada 24 Juli 2015.



"Aku tidak tahu dia akan melakukan semua itu. Dia juga membuat lelucon tentang memotong penisnya dan kemudian menyerahkan untuk dijadikan sosis, dan aku hanya merasa seperti ingin mati."



Caroline sekarang tinggal di Atlanta, Georgia. Ia melarikan diri dari Inggris karena ketahuan melakukan perubahan pada organ reproduksinya ketika tampil bersama Roger Moore dalam salah satu film James Bond yang berjudul For Your Eyes Only.



Berbicara tentang keputusannya untuk berhenti dari industri film, dia mengatakan: "Aku punya seseorang yang mencintai saya, dan saya tidak ingin terus di berada sirkus ini, dan berhenti berkarir di sana."



Caroline mengungkapkan ia berani untuk membuat bukunya dan menceritakan tentang pengalamannya setelah ia terinspirasi oleh pernyataan Caitlyn Jenner yang telah menjadi viral akhir-akhir ini.



MIRROR|YON DEMA