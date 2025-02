ATEEZ Jadi Grup K-pop Pertama yang Tampil di La Defense Arena Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Boy group ATEEZ mencetak sejarah baru dengan menjadi artis K-pop pertama yang mengadakan konser solo di arena indoor terbesar di Eropa, yaitu La Defense Arena, Prancis. Mereka berhasil menyelesaikan tur dunia Towards the Light: Will to Power in Europe pada Sabtu, 22 Februari 2025 setelah menjual habis seluruh tiket konser di tempat berkapasitas 40 ribu kursi tersebut.

Menurut laporan Allkpop, pertunjukan tersebut merupakan konser solo keempat ATEEZ di Paris. Sebelumnya mereka pernah tampil di sana pada 2019, 2022, dan 2023. Pengaruh ATEEZ di Prancis juga terlihat dalam kesuksesan chart baru-baru ini. Mini album ke-10 Golden Hour: Part 1 dan mini album ke-11 Golden Hour: Part 2 berada di peringkat lima besar di SNEP Top Albums Chart Prancis. Dukungan Hangat dari Penggemar ATEEZ

Saat ATEEZ mencetak rekor di La Defense Arena, mereka menerima sorakan yang hangat dari penggemar yang akrab disapa ATINY. ATEEZ pun mengungkapkan perasaan mereka di akhir penampilan. "Merupakan suatu kehormatan untuk berbagi malam yang indah ini dengan ATINY di sini. Kami pasti akan membalas dukungan besar dan kebahagiaan yang telah Anda berikan kepada kami, dan sama seperti Anda telah menjadi seberkas cahaya dalam hidup kami, kami juga akan menjadi cahaya Anda," kata ATEEZ dikutip dari Chosun Biz.

Rangkaian konser TOWARDS THE LIGHT: WILL TO POWER in Europe dimulai di Lyon Decines, Prancis pada 18 Januari 2025 dan akan berakhir di Brussel, Belgia 25 Februari 2025, total 9 negara dan 12 kota. Konser ini menampilkan koreografi khas ATEEZ, vokal langsung, dan efek panggung dengan teknologi imersif. Tentang ATEEZ

ATEEZ merupakan boy grup asal Korea Selatan yang dinaungi oleh KQ Entertainment. Grup ini terdiri dari delapan anggota, yaitu Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung, dan Jongho. ATEEZ dikenal dengan penampilan panggung yang penuh semangat dan lagu-lagu hits yang memukau.

Mereka memulai debutnya pada 2018 dengan merilis mini album bertajuk Treasure Ep.1: All To Zero. Album tersebut memiliki enam buah lagu, termasuk intro dengan double title track berjudul "Pirate King" dan "Treasure". Hongjoong dan Mingi, dua anggota ATEEZ, berperan dalam penulisan lirik lima lagu di album Treasure Ep.1: All To Zero.

Mini album perdana ATEEZ ini terjual lebih dari 51 ribu kopi di Korea dan mencapai posisi ketujuh di peringkat album Gaon. Pada 17 November 2018, ATEEZ mengumumkan nama untuk penggemar mereka, yakni ATINY. Nama tersebut merupakan gabungan dari kata destiny dalam bahasa Inggris dan nama ATEEZ sendiri.