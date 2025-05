TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melalui tahapan awal pendaftaran sejak dibuka awal September 2016, panitia akhirnya mengumumkan 21 kategori penghargaan Festival Film Indonesia (FFI) 2016. Selama penjurian, ketua panitia pelaksana, Lukman Sardi mengatakan para juri sudah bekerja keras untuk menentukan film-film yang terpilih sebagai nomine untuk masing-masing kategori.



"Dari hasil itu lumayan bikin deg-degan. Ini adalah daftar nominasi yang terbaik yang dilakukan dengan sistem voting dari juri," ujar dia saat mengumumkan para nomine di Lamoda, Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Oktober 2016.



Untuk kategori film terbaik misalnya, Athirah dan Rudy Habibie akan bersaing dengan film Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara; Salawaku; dan Surat dari Praha.



Lukman mengatakan proses pemilihan nomine untuk 21 kategori tersebut dilakukan secara indipenden dan tanpa paksaan. "Tidak ada intimidating dari luar. Inilah hasil nominenya," katanya.



Berikut ini daftar lengkap nomine FFI 2016:



FILM TERBAIK

1. Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara (Produser: Hamdani Koestoro. Produksi: Film One Production)

2. Athirah (Produser: Mira Lesmana. Produksi: Miles Films)

3. Rudy Habibie (Produser : Manoj Punjabi. Produksi: MD Pictures)

4. Salawaku (Produser: Ray Zulham, Mike Julius. Produksi: Kamala Films)

5. Surat dari Praha (Produser: Glenn Fredly, Angga Dwimas Sasongko, Anggia Kharisma. Produksi: Visinema Pictures)



SUTRADARA TERBAIK

1. Riri Riza (Athirah)

2. Timo Tjahjanto & Kimo Stamboel/The Mo Brothers (Headshot)

3. Yosep Anggi Noen (Istirahatlah Kata-Kata)

4. Upi (My Stupid Boss)

5. Pritagita Arianegara (Salawaku)



PENULIS SKENARIO ASLI TERBAIK

1. Haqi Achmad & Patrick Effendy (Ada Cinta di SMA)

2. Jujur Prananto (Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara)

3. Yosep Anggi Noen (Istirahatlah Kata-Kata)

4. Bagus Bramanti (Talak 3)

5. BW Purba Negara (Ziarah)



PENULIS SKENARIO ADAPTASI TERBAIK

1. Salman Aristo, Riri Riza (Athirah)

2. Ardiansyah Solaiman, Chadijah Masturi Siregar (Catatan Dodol Calon Dokter)

3. Upi (My Stupid Boss)

4. Ernest Prakasa (Ngenest:Kadang Hidup Perlu Ditertawakan)

5. Gina S. Noer, Hanung Bramantyo (Rudy Habibie)



PENYUNTING GAMBAR TERBAIK

1. Ada Apa Dengan Cinta? 2 - W. Ichwandiardono

2. Ini Kisah Tiga Dara - Aline Jusria

3. My Stupid Boss - Wawan I Wibowo

4. Rudy Habibie - Wawan I. Wibowo

5. Surat dari Praha - Ahsan Andrian



PENGARAH SINEMATOGRAFI TERBAIK

1. Ipung Rachmat Syaiful (3 Srikandi)

2. Edi Santoso (Aisyah, Biarlah Kami Bersaudara)

3. Yadi Sugandi (Athirah)

4. Faozan Rizal (Salawaku)

5. Ivan Anwal Pane (Surat dari Praha)



PENGARAH ARTISTIK TERBAIK

1. Eros Eflin (Athirah)

2. Iqbal Marjono (Headshot)

3. Ade Gimbal (My Stupid Boss)

4. Allan Sebastian (Rudy Habibie)

5. Edy Wibowo (The Window)



PENATA SUARA TERBAIK

1. Khikmawan Santosa, Mohamad Ikhsan Sungkar (Ada Cinta di SMA)

2. Satrio Budiono (Athirah)

3. Fajar Yuskemal, Aria Prayogi (Headshot)

4. Satrio Budiono (I am Hope)

5. Satrio Budiono, Khikmawan Santosa (Rudy Habibie)



PENATA MUSIK TERBAIK

1. Anto Hoed & Melly Goeslaw (Ada Apa Dengan Cinta? 2)

2. Zeke Khaseli & Yudhi Arfani (Nay)

3. Tya Subiakto, Krisna Purna (Rudy Habibie)

4. Thoersi Argeswara (Surat dari Praha)

5. Thoersi Argeswara (Salawaku)



PENATA EFEK VISUAL TERBAIK

1. Bangkit - Raiyan Laksamana

2. Comic 8 Casino Kings Part 2- Eric Kawilarang, Andi Wijaya, Pawan Sanjaya

3. Headshot - Andi Novianto

4. Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss part -1 - Eric Kawilarang, Andi Wijaya, Pawan Sanjaya

5. Wonderful Life - Fixit



LAGU TEMA FILM TERBAIK

1. Ada Apa Dengan Cinta? 2 - Ratusan Purnama- Musik: Anto Hoed, Melly Goeslaw. Lirik: Melly Goeslaw

2. Ruang Bahagia - Musik& Lirik: Endah N Rhesa (Athirah)

3. Bangkit! - Musik & Lirik: Nidji (Bangkit)

4. Mencari Cinta Sejati - Musik: Anto Hoed, Melly Goeslaw (Rudy Habibie)

5. Imaji Sunyi - Musik: Nico Veryandi. Lirik: Siska Salman (Salawaku)



PENATA BUSANA TERBAIK

1. Chitra Subyakto (Ada Apa Dengan Cinta? 2)

2. Chitra Subyakto (Athirah)

3. Tania Soeprapto (Ini Kisah Tiga Dara)

4. Quartini Sari (My Stupid Boss)

5. Retno Ratih Damayanti (Rudy Habibie)



PEMERAN UTAMA PRIA TERBAIK

1. Reza Rahadian (My Stupid Boss)

2. Reza Rahadian (Rudy Habibie)

3. Tyo Pakusadewo (Surat dari Praha)

4. Abimana Aryasatya (Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss part -1)

5. Vino G. Bastian (Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss part -1)



PEMERAN UTAMA WANITA TERBAIK

1. Cut Mini (Athirah)

2. Christine Hakim (Ibu Maafkan Aku)

3. Sha Ine Febriyanti (Nay)

4. Chelsea Islan (Rudy Habibie)

5. Atiqah Hasiholan (Wonderful Life)



PEMERAN PENDUKUNG PRIA TERBAIK

1. Arie Kriting (Aisyah, Biarlah Kami Bersaudara)

2. Arman Dewarti (Athirah)

3. Adi Kurdi (Catatan Dodol Calon Dokter)

4. Alex Abbad (My Stupid Boss)

5. JFlow Matulessy (Salawaku)



PEMERAN PENDUKUNG WANITA TERBAIK

1. Sissy Prescillia (Ada Apa Dengan Cinta? 2)

2. Lydia Kandou (Aisyah, Biarlah Kami Bersaudara)

3. Titiek Puspa (Ini Kisah Tiga Dara)

4. Raihaanun (Salawaku)

5. Widyawati Sophiaan (Surat dari Praha)



PEMERAN ANAK TERBAIK

1. Dionisius Rivaldo Moruk (Aisyah, Biarlah Kami Bersaudara)

2. Adryan Bima (Bangkit!)

3. Elko Kastanya (Salawaku)

4. Christabelle Grace Marbun (Surat Cinta Untuk Kartini)

5. Sinyo (Wonderful Life)



FILM PENDEK TERBAIK

1. Kitorang Basudara. Sutradara: Ninndi Raras. Produksi : Dinas Kebudayaan DIY.

2. Memoria Tanah Ingatan. Sutradara: Kamila Andini. Produksi : Hivos / Treewater Production

3. On The Origin of Fear. Sutradara : Bayu Prihantoro Filemon. Produksi : KawanKawan Film

4. Pangreh. Sutradara : Harvan Agustriansyah. Produksi : Three O Eight Films / Program Fasilitasi Film Pendek 2015

5. Prenjak. Sutradara : Wregas Bhanuteja. Produksi : Studio Batu



FILM ANIMASI TERBAIK

1. Ang. Sutradara: Robert Sunny. Produksi: Robot Kertas Studios / Universitas Multimedia Nusantara

2. Adit Sopo Jarwo: Eyang Datang Semua Senang. Sutradara: Indrajaya & Omar Aryaindra. Produksi: MD Animation

3. Adit Sopo Jarwo: Festival Perahu Kertas Berlayar Tanpa Batas. Sutradara: Indrajaya & Omar Aryaindra. Produksi: MD Animation

4. Reform. Sutradara: M. Ramza Ardyputra. Produksi: Odena Animation

5. Surat Untuk Jakarta. Sutradara: Andre Sugianto, Aditya Prabaswara, Ardhira Anugrah Putra. Produksi: Pijaro



FILM DOKUMENTER PANJANG TERBAIK

1. Gesang Sang Maestro Keroncong. Sutradara: Marselli Sumarno. Produksi: Visinema

2. Indonesia Kirana. Sutradara: FebianNurrahman Saktinegara. Produksi: Embara Films

3. Masean's Messages. Sutradara: Dwitra J. Ariana. Produksi: Sanggar Siap Selem / Elsam / Penggak Men Mersi Puri Kesiman

4. Nokas. Sutradara: Manuel Alberto Maia. Produksi: Komunitas Film Kupang

5. Petani Terakhir. Sutradara: Dwitra J. Ariana. Produksi: Sanggar Siap Selem



FILM DOKUMENTER PENDEK TERBAIK

1. 1.880 MDPL. Sutradara: Muhammad Mirza & Ahmalul Fauzan. Produksi: Aceh Documentary

2. Di Kaliurang. Sutradara: Fransiscus Magastowo. Produksi: Dinas KebudayaanDIY

3. Mama Amamapare. Sutradara: Yonri S. Revolt & Febian Kakisina. Produksi: Eagle Institute Indonesia

4. Tarung. Sutradara: Steve Pillar Setiabudi. Produksi: KawanKawan Film

5. Wasis. Sutradara: Ima Puspita Sari. Produksi: JR Youth Coopupdate





