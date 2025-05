Atraksi Spesial Directioners Buat One Direction

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar boyband One Direction atau biasa disebut Directioners, mengaku sudah mempersiapkan beberapa atraksi saat sang idola tampil. Koordinasi mereka lakukan melalui jagat maya.

‎Rosita, seorang penggemar One Direction mengatakan, agar atraksi yang dilakukan bisa berjalan serasi, para fans bisa mengunduh panduan di akun twitter fanbase mereka.



"Ada panduannya, jadi besok tinggal melaksanakan," kata Rosita, yang juga mengaku sebagai admin , saat dihubungi, Selasa 24 Maret 2015.

Konser‎ 'boyband' asal Inggris, One Direction, akan digelar esok hari DI Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun salah satu personil mereka, Zayn Malik tak ikut serta dalam konser lantaran sedang mengalami depresi dengan permasalahan pribadi.

Salah satu atraksi yang akan dilakukan adalah dengan mengibarkan bendera Inggris dan Irlandia. Kedua negara tersebut merupakan asal para personal One Direction.



Untuk menyesuaikan ukuran dan warna bendera, fans dapat mengunduhnya pada twitter ‎@onedirection_ID‎. Mereka diminta mencetaknya pada kertas ukuran A4 dan akan diangkat saat One Direction menyanyikan lagu "Don't forget where you belong". ‎

Selain bendera, gambar lain yang akan ditampilkan oleh para penggemar saat pertunjukan adalah foto salah satu personal mereka, Zayn Malik. "Kami akan angkat foto dia saat lagi `through the dark` dinyanyikan,"‎ kata Rosita.



Poster bertuliskan "Terimakasih One Direction" juga akan ditampilkan para penggemar saat sang idola menyanyikan "Story of my life". "Pada lagu terakhir, kami akan menunjukkan spanduk 'please come back'," kata dia.



Menurut Rosita, tak hanya melalui fanbase yang dikelolanya, panduan menonton konser juga disebarluaskan oleh akun twitter lain. Tak hanya melalui media sosial, koordinasi pun diadakan dengan melakukan pertemuan di mall Gandaria City beberapa waktu lalu. Pertemuan yang dilakukan 8 Maret 2015 itu dihadiri sekitar 600 penggemar dan promotor.



FAIZ NASHRILLAH‎

