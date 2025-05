Aurel Pamer Foto Bareng Ashanty, Dicap Anak Durhaka?

TEMPO.CO, Jakarta - Aurel Hermansyah selalu memiliki pesona dan berita menarik seperti halnya Krisdayanti, miminya. Lahir dari pasangan artis KD dan Anang Hermansyah, Aurel mewarisi bakat seni kedua orang tuanya. Kini, setelah Anang menikah dengan penyanyi Ashanty, Aurel sering memamerkan foto-foto kemesraan dan kebersamaannya dengan sang mama yang sekarang tinggal bersamanya.



Dalam akun Instagram-nya, @aurelie.hermansyah, Aurel mengunggah foto dan menulis, "Dear mom.. I may not like you always. We may have arguments and fights sometimes. But there's one thing that you should know.. I love you always and forever @ashanty_ash.



Melalui foto yang diunggah Aurel pada akhir pekan lalu, tampak Aurel dan Ashanty berpose seperti layaknya dua sahabat. Aurel dan Ashanty berpose dengan riasan wajah sempurna dan rambut terurai. Keduanya berdiri berdampingan.



Sayangnya, foto mesra ibu dan anak ini justru menuai kritik dari para netizen. "Wow, satu lagi si anak durhaka berpose Damm @aurelie.hermansyah," tulis akun @irmajuwelle.



"Anak apa maksudnya?durhaka? Darimananya sih Durhakanya seorang aurel? Dia hanya upload foto sama bundanya dong harus dicap durhaka ? apa sayang ibu kandung harus diupload juga fotonya jika memang tidak bisa atau tidak sempat bertemu karna punya kesibukan masing-masing?" tulis akun @sefiraa17.



Adapun akun @pawitoyuki berkomentar, "Knp hnya krn upload ft breng ashnty ibu smbungnya aurel dislahkan dicap anak durhaka, itu sangat tdk fair."



HADRIANI P.