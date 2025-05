TEMPO.CO, Jakarta - Avengers: Age of Ultron meraup pendapatan penayangan perdana domestik terbesar kedua dalam sejarah dengan penjualan tiket mencapai US$ 187,7 juta

Film itu juga meraksasa di tingkat global, menarik pendapatan sekitar US$ 627 juta dalam 12 hari penayangannya, menurut perkiraan box office.



Dengan laju seperti itu, Avengers: Age of Ultron akan bisa melampaui satu miliar dolar AS setelah penayangan di Cina pada 12 Mei. Menjelang akhir pekan banyak analis memperkirakan pendapatan penayangan film itu bisa melebihi US$ 207,4 juta, seperti yang diraup seri pertama film itu pada 2012.



Ulasan yang lemah jika dibandingkan dengan film pertama Avengers serta penayangannya yang bersamaan dengan beragam kompetisi besar, mulai dari playoff NBA, Kentucky Derby, sampai laga tinju yang dinantikan antara Floyd Mayweather Jr. dan Manny Pacquiao termasuk di antara faktor yang mungkin membuat performa film tak sesuai ekspektasi para analis.



Meski demikian, Avengers: Age of Ultron masih menunjukkan prestasi menakjubkan Disney dan Marvel dalam menarik para penonton film di seluruh dunia. Tiga debut terbesar Amerika utara dalam sejarah sampai sekarang adalah film Marvel dengan Avengers: Age of Ultron menggeser Iron Man 3 dan pendapatan penayangan perdananya yang sebesar 174,1 juta dolar AS, menempatkannya di posisi kedua daftar film dengan pendapatan perdana terbesar sepanjang masa.



"Akan memalukan melihat tajuk menyatakan Avengers 2 gagal karena tidak mencatatkan rekor penayangan perdana," kata Phil Contrino, wakil presiden dan kepala analis BoxOffice.com.



"Ini masih debut besar, tapi ada sesuatu dengan industri film di mana orang-orang merasa setiap pekan harus ada rekor baru," katanya, seperti dilansir kantor berita Reuters.



Film yang dibuat dengan biaya produksi 250 juta dolar AS dan ditayangkan di 4.276 lokasi di Amerika utara itu tidak menyisakan banyak tempat bagi film-film yang lain di pasar. Celah yang sangat besar terlihat antara penghuni posisi pertama dan kedua tangga film mingguan box office Amerika Utara.



Film roman fantasi Age of Adaline berada di belakang Avengers: Age of Ultron hanya dengan pendapatan 6,3 juta dolar AS pada akhir pekan, menambah pendapatan totalnya menjadi 23,4 juta dolar AS.



Furious 7 dari Universal bertahan di posisi ketiga dengan 6,1 juta dolar AS selama akhir pekan, menambah pendapatannya di Amerika Serikat menjadi 330,5 juta dolar AS. Sekuel film laga itu kini menjadi film dengan pendapatan kotor terbesar keempat sepanjang masa dengan pendapatan penjualan tiket 1,4 miliar dolar AS di seluruh dunia.



Posisi keempat ditempati oleh Paul Blart: Mall Cop 2 dengan pendapatan akhir pekan sekitar 5,4 juta dolar AS yang menambah pendapatan total domestiknya menjadi 51 juta dolar AS. Sementara itu Home dari DreamWorks Animation berada di posisi kelima dengan penjualan tiket 3,3 juta dolar AS, yang meningkatkan pendapatan totalnya menjadi 158,1 juta dolar AS.



Secara keseluruhan box office mencatatkan pendapatan 227 juta dolar AS berkat pahlawan-pahlawan berkostum. Itu mewakili peningkatan 47,3 persen dibandingkan dengan pekan yang sama tahun lalu, ketika The Amazing Spider-Man 2 membawa pendapatan 91,6 juta dolar AS.



