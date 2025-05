TEMPO.CO, Jakarta - Ramadan memiliki makna tersendiri untuk Ayu Azhari. Selain untuk beristirahat di dunia hiburan selama bulan suci tersebut, Ayu menjadikannya sebagai momen berkumpul bersama anak sekaligus menyambut kedatangan suami.



“Mike mengundang aku sama anak-anak ke sana (Amerika Serikat) bulan Juli karena waktu kosong dia hanya satu bulan,” kata Ayu.



Meski demikian, Ayu memilih berada di Indonesia selama Ramadan. "Aku ingin suasana Ramadan di Indonesia. Kalau di sana pasti puasanya berat sekali. Waktu siangnya akan lama sekali karena sedang musim panas,” ujar ibu enam anak itu.



Ayu mengatakan bahwa Mike pernah ikut berpuasa. Namun ia tidak pernah memaksa Mike berpuasa selama satu bulan.



“Mike pernah puasa, tapi kepalanya pusing, katanya enggak kuat. Ya, kan, bedalah sama kita yang dari kecil udah diajarin puasa,” tuturnya. Meski Mike lebih sering tinggal di Amerika, Ayu mengatakan bahwa Mike masih terus belajar tentang Islam.



Bulan suci ini, menurut Ayu, merupakan saat yang tepat untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, terutama tentang puasa. “Setiap hari kita harus beri contoh yang baik,” ucapnya.



Ayu memberikan contoh dari pepatah Amerika yang berbunyi, "What monkeys say, what monkeys do", yang memiliki makna apa pun yang dilakukan orang dewasa akan dituruti oleh anak-anaknya. “Jadi memang kita harus menunjukkan sikap yang baik, lemah lembut, dan pengertian supaya mereka juga begitu kepada kita,” kata Ayu.



Adapun tradisi yang dilakukan keluarga Ayu sama seperti tradisi yang dilakukan keluarga di Indonesia pada umumnya, seperti sahur dan ngabuburit.



DINI TEJA