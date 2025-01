Ayu Laksmi Raih Aktris Pendukung Pilihan Tempo 2017

Ayu mengaku tak menyiapkan pidato apa pun. Ia tak menyangka kalau dewan juri memilihnya menjadi aktris pendukung pilihan Tempo. Dengan nada bergetar, Ayu mengatakan penghargaan ini menjadi kabar menggembirakan bagi keluarganya di Bali. "Terima kasih dewan juri. Sungguh ini tempat yang begitu besar buat saya. Dunia film dunia yang baru buat saya. Dan saya masih perlu banyak belajar," ujarnya.



Baca: Sukses di Cek Toko Sebelah, Ernest Prakasa Siapkan Susah Sinyal



Salah satu juri Film Festival Tempo 2017, Seno Gumira Ajidarma, menilai Ayu mampu meninggalkan kesan tak terlupakan sekalipun harus berakting dalam posisi yang sulit seperti dalam kondisi sakit dan berbaring terus-menerus. Ekspresinya sangat kuat seperti saat mendelik. Dewan juri menyepakati dampak peran Ayu Laksmi dalam Pengabdi Setan sangat kuat.



Pemeran 'Ibu' dalam film Pengabdi Setan itu mengalahkan Dea Panendra dari Marlina The Murderer in Four Acts, serta Christine Hakim dalam film Kartini. Ia pun mengalahkan Djenar Maesa Ayu dalam Kartini, serta Cut Mini dalam film Posesif.