Azis Gagap Butuh Waktu Tiga Bulan Belajar Barongsai

TEMPO.CO, Jakarta - Azis Gagap, 43 tahun, butuh waktu tiga bulan untuk belajar barongsai. Komedian ini mesti melakukan itu demi peran yang ia mainkan dalam filem The Last Barongsai. Tak mudah bagi Azis melakukan itu. “Karena saya jarang olahraga,” kata dia, Jumat, 20/1

Namun, pria bernam asli Muhammad Azis ini akhirnya menemukan kunci untuk membuatnya mampu bermain barongsai. "Barongsai itu teknik yang bermain. Kalau udah tahu tekniknya, baru bisa."

Komedian yang terkenal lewat program Opera Van Java ini awalnya sempat merasa kesulitan bermain Barongsai karena jarang berolahraga. "Dion Wiyoko (lawan main Azis Gagap) itu kan sering olahraga. Nah, saya jarang," lanjut Azis Gagap.

The Last Barongsai adalah filem yang akan dirilis pada 26 Januari 2017 dan disutradarai Ario Rubbik. Para pemainnya selain Azis, adalah Tio Pakusadewo dan Dion Wiyoko. Filem ini diangkat dari novel berjudul sama karya Rano Karno.

Menurut Azis Gagap, ada berbagai tantangan yang harus ia hadapi saat proses syuting. "Kesulitannya sih syuting pagi-pag," kata dia.

Kalau soal beraksi dengan barongsai apakah sudah benar-benar ahli? Azis mengaku sudah mempelajari berbagai tekniknya. Tapi saat syuting, "Memang (maish) ada pemain pengganti-nya, sih, he-he-he."

